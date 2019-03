Måtte vente 3,5 år på sin løn

Redaktionen Onsdag, 06. marts 2019 - 07:16

Der gik 3,5 år inden den tidligere økonomidirektør i Qaasuitsup Kommunia, Claus Bergmann fik sin retmæssige løn.

Det skriver AG.

Claus Bergmann blev uretmæssigt bortvist fra sit job i 2015.

Efterfølgende har han kæmpet en kamp for at få sit fulde løntilgodehavende udbetalt. Først for et par dage siden kunne der sættes et punktum i den opslidende fejde med kommunen, da de sidste penge tikkede ind på kontoen hos hans advokat.

AG er i besiddelse af en udskrift af fogedbogen fra det afsluttende retsmøde i Qaasuitsoq Kredsret i Ilulissat i fredags. Af den fremgår, at det skyldige beløb var opgjort til i alt 179.164 kroner, og at kredsdommer Mette Munch Grønbæk under retsmødet bad kommunens repræsentant sørge for, at betalingen skete »snarest«.

Claus Bergmans advokat, Henrik Karl Nielsen, er lige som sin klient dybt forundret over hele forløbet.

- Umiddelbart kan jeg ikke se nogen anden forklaring på kommunens handlemåde ud over inkompetence, siger han.

Du kan læse om bagrunden for den uretmæssige bortvisning, samt Claus Bergmanns reaktion på forløbet i det seneste nummer af AG. Du kan få adgang til den elektroniske version via linket nedenfor: