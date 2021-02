"Maasi" er løs igen

Merete Lindstrøm Torsdag, 25. februar 2021 - 17:47

Mads Pedersen, måske bedre kendt som "Maasi" har ofte stukket næsen frem i samfundsdebatten, men har de seneste snart tre år været beskæftiget i fagforeningen AK, som ledende sagsbehandler.

I et oplag på Facebook onsdag, skriver hans nu tidligere arbejdsplads, at han havde sidste arbejdsdag onsdag.

- Fra Atorfillit Kattuffiat skal vi give en stor tak til Mads Pedersen for hans arbejdsindsats, og ønsker ham al godt i fremtiden, skriver de.

Mads Pedersen vil dog ikke løfte sløret for, hvad fremtiden skal bringe, da Sermitsiaq.AG ringer ham op.

- Ingen kommentar, lyder det korte svar fra samfundsdebattøren, der ellers gerne tager bladet fra munden.

Rapper og debattør

Mads Pedersen er måske mest kendt fra bandet Prussic, der lavede musik og tekster om samfundskritiske emner, som for eksempel stofmisbrug og selvmord. Han har også været klummeskribent for avisen AG, arbejdet som journalist på KNR og været partirådgiver hos IA.

I maj 2019 var han ude med riven igen. Denne gang sammen med tidligere ministersekretær for Kim Kielsen, Eqaluk Høgh. De to lavede en række videoer på Facebook under gruppen Meeqqagut utaqqikatapput (vores børn kan ikke vente længere), hvor de revsede politikerne for ikke at gøre noget ved problemerne med seksuelle overgreb på landets børn.

Eqaluk Høegh og Mads Pedersen havde simpelthen mistet tilliden til, at løsningen skulle komme fra politisk hold.

At Mads Pedersens farvel til AK kommer lige op til valget til Inatsisartut kan være en tilfældighed. Man kan også spekulere i, om samfundsdebattøren nu vil ind på den politiske scene og forsøge at gøre noget ved de problemer, han har påpeget som rapper, klummeskribent og samfundsdebattør i mange år.