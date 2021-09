Målscorer: Det var en ubeskrivelig oplevelse

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 15. september 2021 - 15:16

23-årige Karsten Andersen scorede Grønlands enlige mål, da holdet tabte med 1-4 mod FC Nordsjælland, som stillede primært op med U17 spillere, men også enkelte U19 og Superliga-reserver var med i truppen.

Sermitsiaq.AG talte med Karsten Andersen efter kampen.

- Det var så fedt at score mål foran mange tilskuere. Det er en ubeskrivelig oplevelse, og det er nok den bedste følelse jeg nogensinde har haft som fodboldspiller, siger han.

Mange tilskuere gav kræfter

Der var nemlig 500-600 tilskuere i kampen på FC Nordsjællands hjemmebane, Right To Dream Park, og langt de fleste af dem heppede på det grønlandske mandskab.

- Det er den bedste fodboldbane, jeg har spillet på, og oven i købet i det gav tilskuerne os ekstra kræfter. Jeg er så glad for, at vi har spillet fem kampe under vores tur her i Danmark, da det vil være med til at udvikle os yderligere. Jeg håber på, at vi spiller flere kampe til næste år, fremhæver han.

Genopbygningsfase

Forsvarsspiller Patrick Otiri Frederiksen siger, at holdet har fået smag for, hvordan niveauet er at spille i Danmark.

- Der var mange hurtige spillere på FC Nordsjællands hold, hvilket har givet os fornemmelse af, hvordan det er at spille her i Danmark. Det er meget lærerigt at spille kampen. Men jeg vil også sige, at tilskuerne var fantastiske. Det var nærmest rørende at føle, hvor meget opbakning vi fik i kampen, fortæller Patrick Otiri Frederiksen.

De seneste to år er grønlandsmesterskaberne blevet aflyst på grund af coronasituationen, derfor har mange af spillerne ikke spillet kampe i længere tid.

- Nu er vi først ved at genopfriske, de ting vi har lært før coronaen. Vi er under genopbygningsfasen, derfor er det dejligt at komme her til Danmark og spille en masse kampe. Nu skal vi hjem og forsøge at holde på vores form ved at spille futsal, siger han, og fortsætter:

- Disse samlinger og kampe er vigtige. Efter vores kampe har vi fået indsigt i, om hvor vi lægger henne spillemæssigt. Vi er blevet udfordret spillemæssigt, og nu kan vi se frem til at spille flere kampe til næste år.

Scoring gav gåsehud

Landstræner Morten Rutkjær siger, at det har været en fantastisk oplevelse for alle, at spille mod FC Nordsjælland.

- Det positive i kampen var det defensive organisation, som spillerne leverede. Vi spillede mod et rigtigt dygtigt hold, og her spillede vi, som vi har trænet de seneste dage. Men på den fysiske form haltede vi lidt efter, det var på grund af det, at vi fik problemer til tider under kampen, påpeger han.

Han er dog meget tilfreds med spillernes indsats under kampen.

- Det var fantastisk da vi scorede. Jeg fik en kæmpe klump i maven, og var meget glad for drengenes og tilskuernes vegne. Det var vildt, og jeg fik gåsehud. Jeg tænkte, at vi er på den rette vej. Vi tabte godt nok kampen, men det betød ikke noget. Vi havde andre ting, som vi fokuserede på, og jeg er rigtig stolt af holdet, smiler Morten Rutkjær.

Krav til spillerne

Nu skal spillerne tilbage til dagligdagen, og her har landstræneren givet krav til spillerne.

- Jeg vil gerne på det niveau, at spillerne skal have det fysiske overskud. Men det vil tage tid, og det er det, vi skal bygge op om de næste to år. Spillerne har vist meget vilje, og hvis jeg skal give dem karakter fra et til ti vil jeg give dem 13. Det er det bedste træningslejr vi nogensinde har haft, lyder det fra landstræner Morten Rutkjær.