Målsætning: 23.000 lam skal slagtes om året

redaktion Mandag, 16. maj 2022 - 10:39

I april afholdt Landbrugsrådet et forsinket halvårlig møde, hvor der blev fremlagt flere målsætninger til fremtiden.

- I 2024 skal der været opnået forskellige mål. I 2024 skal der blandt andet slagtes op til 23.000 lam, bygges et til to moderne stalde om året. Sikre ny lovgivning, der gør det enklere at overtage eller etablere et nyt landbrug. Være gennemført en undersøgelse af muligheden for at ændre på moderfårs- og indhandlingstilskud, fremgår det i en pressemeddelelse fra Sekretariatet for Landbrugsrådet.

Positiv udvikling

I 2021 blev der slagtet 71 kvæg, 190 rensdyr, 19322 lam samt 1403 får. Derudover er der også andre iværksættere, såsom Greenlandic Greenhouse, som producerer salater til mange spisesteder i Grønland samt kartoffel og majroeavlerne i Sydgrønland.

- Der sker en positiv udvikling hvad angår fødevareproduktion landbruget, dog ser Landbrugsrådet, at der er mangel på udvikling af brug af skind og uld fra de slagtede dyr, som i dag bare brændes, påpeges det.

Landbrugsrådet vil have et bredt syn på landbrugserhvervet, hvor forskning, politik og turisme også skal være en vigtig del af landbrugsfokus.

- Der er behov for, at skabe synergieffekt mellem de forskellige tiltag der særligt er i Sydgrønland og den rolle ønsker rådet at påtage sig. Derfor benytter Landbrugsrådet blandt andet de halvårlige møder til at også at afholde møde med Naalakkersuisoq for Landbrug, Kommune Kujalleqs borgmester og dele af kommunalbestyrelsen, Innovation South Greenland, Inuili – Food College Greenland, Neqi A/S, kvægavlere, rensdyravlere, fåreholdere samt andre aktører i landbruget, fremhæves det.

Innovative løsninger

Forkvinden for Landbrugsrådet, Natuk Lund Olsen, siger, at Landbrugsrådet skal være det samlende punkt for de enheder som berører landbruget.

- Mangfoldigheden i rådet har medført, at rådet har fået et forsøgsudvalg, som skal se på landbrug med innovative og forskningsmæssige øjne. Ligeledes er der etableret et lovudvalg som skal gennemgå landbrugslovgivningen samt et forretningsudvalg som tager de løbende aktuelle sager. Landbruget er i fremdrift og de ambitiøse mål i landbrugsstrategien, medfølger naturligt økonomiske omkostninger, siger hun.

Der er stor interesse i at have Grønland med i nordiske projekter om landbrug, hvor bondeforeningen fra Færøerne blandt andet overvejer at besøge Sydgrønland, oplyses det.