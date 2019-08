Målsætning om at styrke forsvars- og beredskabsarbejdet

redaktionen Mandag, 26. august 2019 - 17:59

- Forsvaret og beredskabet skal i endnu højere grad bidrage til tryghed og sikkerhed i hele Rigsfællesskabet.

Sådan lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen, der sammen med naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger vil styrke området med mere samarbejde og mere uddannelse, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Værnepligt

Derfor har forsvarsministeren bedt om, at det bliver undersøgt, hvordan vi i højere grad kan tilgodese grønlandske borgeres mulighed for at aftjene værnepligt og gøre karriere i Forsvaret og beredskabet.

- Endvidere har hun bedt Beredskabsstyrelsen om, i samarbejde med de grønlandske myndigheder, at undersøge muligheden for at udvikle og udbyde nye kurser for grønlandske brandfolk, så de ikke længere nødvendigvis skal tage til Danmark og deltage i kurser, som ikke er målrettet grønlandske forhold, meddeles det.

Skal kunne håndtere ulykker og katastrofer

Det glæder naalakkersuisoq Ane Lone Bagger (S).

- Fra Naalakkersuisut har vi været meget glade for de fælles beredskabsøvelser, der har været afholdt af Forsvaret i Grønland. Vi ser gerne, at der kommer flere fælles øvelser med danske og grønlandske beredskabsfolk og Forsvaret, så vi i fællesskab bliver endnu bedre rustet til at håndtere ulykker og katastrofer, siger hun i pressemeddelelsen.