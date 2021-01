Måling: NQ og Samarbejdspartiet ryger ud

Merete Lindstrøm Tirsdag, 29. december 2020 - 15:59

Om undersøgelsen 700 personer, har svaret på undersøgelsen, som er udført af HS Analyse. 426 (61 pct.) af alle respondenter i undersøgelsen har svaret på spørgsmålet om partivalg. En tredjedel ved ikke, hvor de ville sætte deres kryds, hvilket også var tilfældet i seneste meningsmåling fra december 2018. Data er indsamlet i samarbejde mellem Ilisimatusarfik og Konrad Adenauer Stiftung i Stockholm, Sverige. Formålet med undersøgelsen var at indsamle data om befolkningens holdninger til udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Partivalg optræder som baggrundsvariabel Den statistiske usikkerhed for hele datasættet er mellem 2.5-3 pct. med et konfidensinterval på 95 procent. Hertil skal tages det forbehold, at spørgsmålet om partivalg optræder som baggrundsvariabel i et længere spørgeskema.

I en ny meningsmåling står både Nunatta Qitornai og Samarbejdspartiet til at miste deres mandat i Inatsisartut. Det er samme tendens som i den seneste meningsmåling fra december 2018.

Adjunkt på Samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik Rasmus Leander Nielsen, som også er en del af forskerteamet bag undersøgelsen, mener, at Nunatta Qitornai bliver straffet for Vittus Qujaukitsoqs ansvar for landets finanser.

- Aleqa Hammond var ikke den store stemmesluger, vi forventede ved seneste valg, og Vittus Qujaukitsoq har siddet på Naalakkersuisoq for finanser-posten, hvilket er en uriaspost i de senere år med afgiftsstigninger og en stram, kontraktiv finanspolitik, siger han.

Forskeren understreger, at der ikke skal flyttes mange stemmer, før Nunatta Qitornai stjæler det yderste mandat, der pt. går til IA i undersøgelsen.

Stemmer i procent Kilde: Ilisimatusarfik

Samarbejdspartiet skal finde nyt vælgersegment

Samarbejdspartiet står med en større udfordring, hvis der kommer valg i den nærmeste fremtid med kun omkring to procent af stemmerne, påpeger han.

- Den gode nyhed for partiet er, at den fløjkrig, der har været ført i medierne og i retssalen i efteråret, ikke har haft endnu større negativ konsekvens for vælgeropbakningen, men der skal indhentes godt ét procentpoint for at opnå genvalg, siger han.

Ifølge undersøgelsen har partiet stort set kun opbakning fra kvindelige vælgere i Nuuk.

- De skal ud og finde opbakning i andre vælgersegmenter, hvis de vil opnå genvalg, lyder det fra Rasmus Leander Nielsen.

Begge partier er nye i landet

- Det bliver interessant at se senere meningsmålinger, om der er samme tendens til, at begge partier, der blev dannet kort før sidste valg, ikke bliver valgt ind igen.

Forskeren understreger, at den statistiske usikkerhed, der er i denne type meningsmålinger, gør, at partierne kan være målt for lavt.