Måling: Nordatlantiske mandater kan afgøre folketingsvalg

Ritzau, Thomas Veirum Mandag, 29. august 2022 - 08:23

I Danmark ligger rød og blå blok nervepirrende tæt, og det nye parti Moderaterne kan måske afgøre et kommende folketingsvalg.

Det viser den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter foretaget for Ritzau i Danmark.

Rød blok står i målingen til 48,8 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen, mens blå blok står til 48,6 procent af stemmerne. Begge dele er uden Moderaterne.

Omsat til mandater er det 84 til rød blok og 87 mandater til blå blok.

Løkke kan blive afgørende

Ingen af blokkene kan altså tælle til 90 mandater, som der skal til for at samle flertal for at kunne danne regering.

Moderaterne står til at komme i Folketinget med 2,3 procent at stemmerne. Det betyder, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti kan komme til at stå med de afgørende mandater efter et valg.

Lars Løkke Rasmussen afviser inden valget at svare på, hvem han peger på som statsminister.

Moderaterne har den seneste tid ligget lige over eller lige under spærregrænsen i Voxmeters målinger. I den nyeste måling er der en statistisk usikkerhed på +/- et procentpoint.

Hvem vælger Grønland og Færøerne?

Med det tætte løb mellem blokkene, kan de nordatlantiske mandater også gå hen at blive afgørende. De har før afgjort valg.

Ved forrige valg var fordelingen sådan, at Grønland sendte to røde mandater i Folketinget, mens Færøerne sendte et blåt og et rødt mandat til Danmark.

Målingen cementerer desuden sidste uges måling. Her fik De Konservative massiv fremgang, efter at partiets formand, Søren Pape Poulsen, havde bekendtgjort, at han går efter at blive statsminister i en borgerlig regering.

De Konservative står til 16,4 procent. Imens står Venstre til 11,8 procent, hvilket er en halvering i forhold til resultatet ved det seneste folketingsvalg i 2019.

DF ser ud til at indkassere lussing

Dansk Folkeparti går en smule frem og står til at få 3,4 procent af stemmerne, hvilket kan omsættes til seks mandater.

Engang var partiet det største borgerlige parti på Christiansborg med 37 mandater.

I dag har partiet seks mandater. 11 ud af 16 folketingsmedlemmer har forladt partiet, mens der er kommet én suppleant ind.

Regeringspartiet Socialdemokratiet står til 25,2 procent af stemmerne, hvilket er under valgresultatet i 2019, hvor partiet vandt regeringsmagten.

Og det er er markant under de målinger, som i sommeren 2020 viste en opbakning på langt over 30 procent.

Det var, mens håndteringen af coronaepidemien var den altoverskyggende politiske dagsorden.

/ritzau/