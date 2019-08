Måling: Færøerne får ny regering efter valget

Ritzaus Bureau Mandag, 19. august 2019 - 16:49

Ny meningsmåling op til det kommende valg på Færøerne varsler et farvel til den nuværende regering.

Ifølge den første Gallup-måling, siden valget blev udskrevet på Færøernes nationaldag den 29. juli, står den nuværende landsstyrekoalition således til at miste sit flertal.

Færøerne har de seneste fire år haft en politisk ledelse bestående af de tre partier Socialdemokratiet, uafhængighedspartiet Tjóðveldi og det lille borgerlige parti Framsøkn.

Gallup-målingen, der er foretaget for Færøernes Radio og Fjernsyn og offentliggjort mandag aften, viser, at koalitionen med lagmand (svarende til statsminister) Aksel V. Johannesen (S) i spidsen ved valget mister to mandater.

Koalitionen får hermed 15 ud af Lagtingets tilsammen 33 pladser. Oppositionens fire partier får samtidig ifølge meningsmålingen 18 pladser i Lagtinget.

Vinderen af valget bliver ifølge målingen det konservative parti Folkeflokken, som står til at få 24,1 procent af stemmerne mod 18,9 procent ved valget for fire år siden. Fremgangen på 5,2 procent giver partiet en mandatfremgang fra seks til otte.

Det andet store oppositionsparti - det liberale Sambandsparti - får ifølge undersøgelsen en fremgang på 1,5 procent ved det kommende lagtingsvalg.

Partiet får 20,2 procent af stemmerne - mod de nuværende 18,7 - hvilket betyder at Sambandspartiet får syv pladser i Lagtinget i modsætning til de nuværende seks.

Socialdemokratiet, hvor lagmand Aksel V. Johannesen er leder, taber 3,9 procent af stemmerne og går tilbage fra 25,1 procent af vælgerne ved sidste lagtingsvalg til 21,2 procent.

Socialdemokratiet får syv mandater i Lagtinget fremfor de nuværende otte.

Uafhængighedspartiet Tjóðveldi mister 2,5 procent og går tilbage fra 20,7 procent til 18,2 procent Tjóðveldi mister også en plads i Lagtinget og får seks mandater mod syv.

Det tredje parti i koalitionen - Framsøkn - står til at få en lille fremgang på 0,8 procent - fra de nuværende 6,8 procent til 7,7 procent. Fremgangen er dog ikke nok til at partiet får flere mandater end de nuværende to.

Yderligere to små partier er repræsenteret i Færøernes Lagting. Selvstyrepartiet står ifølge Gallup til at gå tilbage fra 4 procent af vælgerne til 3,5 procent.

Tilbagegangen på 0,5 procent medfører, at partiet efter valget får én person i Lagtinget fremfor de nuværende to.

Det andet lille parti - Midterpartiet - taber ligeledes 0,5 procent og går tilbage 5,5 procent til 5 procent. Partiet bevarer dog ifølge Gallupmålingen sine to mandater.

Yderligere to nye partier stiller op til Lagtingsvalget. Det ene ønsker friere tilgang til cannabis i forbindelse med smerte- og sygdomsbehandling, og det andet går særlig ind for mere liberale forhold for erhvervslivet.

Vælgerundersøgelsen peger dog på, at ingen af disse partier får stemmer nok til at komme ind i Lagtinget.

Gallup-målingen er foretaget i dagene fra den 12. til 16. august. 541 personer er spurgt og den statistiske usikkerhed er 1,8 procent.

