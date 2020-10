Mål: Færre børn skal anbringes udenfor hjemmet

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. oktober 2020 - 13:47

Kommuneqarfik Sermersooq lægger hårdt ud på tidlig indsats for at nedbringe antallet af anbragte børn udenfor hjemmet.

Der skal sættes mere fokus på forældreevne og indsats under graviditeten, så børn får større chance for at vokse op i trygge rammer, hjemme hos deres forældre.

Det er målet for Kommuneqarfik Sermersooq, der i dag præsenterer sin nye politik for udsatte børn og familier, der gælder frem til 2024. Den nye politik er vedtaget af den samlede kommunalbestyrelse i Kommuneqarfik Sermersooq.

-Vi arbejder for at nedbringe antallet af børn anbragt udenfor hjemmet, og vi stræber efter, at børn med sager i kommunen bliver i systemet så kort som muligt, fortæller direktør i Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen under et pressemøde om kommunens nye politik på området.

Kommunen bruger i omegnen af 220 millioner kroner årligt på anbragte børn.

Tidlig indsats

Nøgleordet i kommunens indsatsplan er tidlig indsats.

Kommunen skal i samarbejde med jordemødre finde frem til de familier, der har brug for støtte til at klare forældreskabet. Støtten skal være med til at undgå en senere anbringelse af barnet.

- Anbringelse til døgninstitution skal være det absolutte sidste skridt. Erfaringer viser, at jo tidligere vi træder til, jo mindre skal der til før en familie kan klare sig, hvilket betyder, at man forebygger en eventuel anbringelse, forklarer borgmester Charlotte Ludvigsen.

Forældreevnesamtaler, familiebehandling og terapi er en del af pakken omkring tidlig indsats.

- Vi er glade for den indstilling. Vi har altid sagt, at anbringelse uden for hjemmet skal være den sidste udvej, for med en anbringelse fjerner vi barnets mulighed for at lære at leve i en familie. Hvis vi vil have velfungerende familier, skal vi også lærer børn, hvordan et liv fungerer i en familie, siger Peter Davidsen (S), medlem af kommunalbestyrelsen.

Hele kommunalbestyrelsen har godkendt kommunens nye politik for udsatte børn og familier.

Bedre systematisering

Direktør i Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen forklarer, at kommunens politik gør hjælpen mere systematisk, med fokus på tidlig indsats.

Borgmesteren understreger, at ikke alle bosteder kan regne med de samme tilbud:

- Der vil altid være hjælp at hente i alle byer. Men hjælpens form afhænger selvfølgelig af, hvilke ressourcer der er lokalt. Vi arbejder på at tilpasse kommunens tilbud til børn og familier, så de forankres lokalt, siger Charlotte Ludvigsen.