Målet er en grønlandsk Michelin-stjerne

Air Greenland-datterselskabet World of Greenland, der blandt andet driver hyttebyen ved Ilimanaq i Diskobugten, det ligeledes Air Greenland-ejede Hotel Arctic i Ilulissat og den færøske restaurant Koks med to Michelin-stjerner er gået i et tæt samarbejde, hvor målet er at skaffe den første Michelin-stjerne til Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det fortæller køkkenchef Poul Andrias Ziska fra Koks, der skal stå for den gastronomiske linje, når Koks i sommersæsonerne 2022 og 2023 forlægger residensen til Ilimanaq og den lille restaurant Egede med plads til omkring 30 gæster.

- Der er ingen automatik i uddelingen af Michelin-stjerner. Man skal vinde dem hvert år. Men det kræver, at man kan få inspektørerne fra Michelin til at rejse efter de gastronomiske oplevelser. Der er lykkedes os at få dem til Færøerne til verdens mest afsides liggende Michelin-restaurant – og nu er ambitionen så at få Michelin-inspektørerne til Grønland. Det, tror vi, kan lykkes, for vi har trods alt et godt navn i branchen, siger Poul Andrias Ziska til Sermitsiaq.

To Michelin-stjerner

Restaurant Koks på Færøerne fik tilbage i 2019 to Michelin-stjerner, blandt andet for deres Tasting Menu med 17 serveringer – overvejende traditionelle færøske fermenterede retter. (Se Sermitsiaq 2021/52). Det er det koncept, der nu skal stå sin prøve i Iliminaq, men med udgangspunkt i de grønlandske råvarer.

