Maaji Nuan Nuuk aflyst for i år

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 03. maj 2022 - 13:00

Borgere i flere byer er blevet vant til, at der arrangeres løbeture, gåture og mulighed for at prøve forskellige sportsaktiviteter i maj måned.

Kalenderen siger 3. maj 2022, men der er endnu ingen aktiviteter for borgere i Nuuk i forbindelse med Maaji Nuan Nuuk.

Tidligere arrangører af Maaji Nuan Nuuk meddeler på deres Facebookside, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen, der har ansvaret for månedens program.

Maaji Nuan Nuuk oplyser på sin Facebookside, at der har været et skift i hvem, der har ansvaret for Maaji Nuan i hovedstaden, og at det nu er B-67 bestyrelsen, der har taget ansvaret siden efteråret 2021.

Maaji Nuan Nuuk oplyser til Sermitsiaq.AG, at der endnu ikke er andre, der har meldt sig på banen for at arrangere aktiviteter for borgerne i Nuuk.

Andre byer er aktive

I andre byer er der som vanligt flere aktiviteter i maj. I Aasiaat er der arrangeret flere forskellige aktiviteter som løb, dans, holdsport, gåtur for ældre og kajakroning.

Traditionen tro blev Maajimi Peqqissuusa (Gør maj sund, red.) startet med en løbetur på 2,6 kilometer.

I Sisimiut er der langrend, triatlon, cykelture, holdsport og crossfit på programmet. Samtidig tilbyder Qeqqata Kommunia grønlandsk folkedans til de interesserede i løbet af måneden.

I Uummannaq er der fokus på slanketur og mental sundhed, mens Ilulissat kommer med et større program for borgerne i maj.

Iblandt aktiviteterne er der et oplæg af komikeren Piitannguaq Alaufesen, hvor der også vil være debat for borgerne, mens flere virksomheder tilbyder workshop til borgerne.