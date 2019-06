Nu må du købe øl og vin indtil kl. 20.00

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 13. juni 2019 - 10:52

Opdateret kl. 12.10 med kommentarer fra direktøren for Pisiffik, red.

Desuden kan butikkerne fjerne diverse klæder og afskærmning fra deres alkoholiske drikke, efter at formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen i går satte sin underskrift på den nye alkohollov, der fjernede en lang række begrænsninger.

Dagen efter formandens underskrift er loven gældende, fremgår det af en kundgørelse.

- Vedrørende afskærmning så begynder Pisiffik-butikkerne at fjerne afskærmningen allerede fra i dag, men der vil gå nogle uger, inden alle butikker har fået indrettet sig, som de gerne vil. Vi har i perioden med afskærmning oplevet et stigende svind i form af butikstyverier, og det forventer vi vil falde igen nu, oplyser direktør Per Steen Larsen, Pisiffik, til Sermitsiaq.AG.

Bedre kundeoplevelse

Han glæder sig meget over den nye alkohollov.

- At alkoholsalget nu spredes over flere timer gør, at vores kunder får en bedre oplevelse i butikken. Særligt fredag aften og lørdag vil der nu blive mindre panik, og der er tid til, at alle kan få handlet det rigtige til weekenden i ro, fastslår Per Steen Larsen.

Han oplyser, at der vil gå nogle måneder, før tilbudsaviserne vil komme med tilbud på øl og vin, hvilket skyldes, at man planlægger aviserne i meget lang tid i forvejen.

- Vi forventer ikke, at den samlede mængde af alkohol vil stige, men at der igen vil være større kamp om, hvor kunderne køber deres varer, oplyser Pisiffik-direktøren.

Brugseni er klar

Direktør for Brugseni Susanne Christensen oplyser til Sermitsiaq.AG, at man vil sikre, at der er personale til stede i butikkerne, der har en alder, så de er i stand til at sælge alkoholitiske varer frem til klokken 20.00 i aften.

- Med hensyn til afskærmning vil den naturligvis også blive pillet ned, de steder hvor det er muligt. Vi har butikker, hvor vi på grund af den gamle lov blev nødsaget til at bygge særlige rum til varerne. Her må vi ind og se på, hvilken løsning der vil være den bedste, siger Brugseni-direktøren.

Salget af alkoholdige drikke må nu finde sted fra mandag til lørdag fra kl. 10.00 til 20.00 i detailhandelen.