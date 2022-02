Må kigge langt efter transfer pricing-rapport

Thomas Munk Veirum Mandag, 07. februar 2022 - 13:04

- Der har været årelange diskussioner i den politiske arena om, hvorvidt er der transfer-pricing, skriver Siumut-formand Erik Jensen til Naalakkersuisut.

Partiformanden vil vide, om Naalakkersuisut har tænkt sig at færdiggøre en rapport om reglerne for transfer pricing.

Transfer pricing handler om, at koncerner skal overholde et armslængdeprincip ved værdifastsættelsen af de varer, der handles internt i koncernen på tværs af landegrænser.

Transfer pricing forbindes ofte med store koncerners mulighed for at mindske deres skattebetaling ved at "flytte" overskud til eksempelvis et datterselskab i et land med lavere beskatning, når koncernen handler med sig selv.

Arbejde ikke genoptaget

Nye regler trådte i kraft på området her i landet i begyndelsen af 2019, og Inatsisartut besluttede, at der skulle laves en evaluering, der skulle uddeles til Inatsisartut i 2021.

Den evaluering kommer Erik Jensen dog til at spejde langt efter, da Naalakkersuisut ikke har genoptaget arbejdet med rapporten, efter der har været valg.

- Det er praksis, at forslag, der endnu ikke er ført ud i livet, bortfalder ved valgudskrivelse og kun genoptages, såfremt det nye Naalakkersuisut aktiverer arbejdet igen, skriver naalakkersuisoq for finanser Naaja H. Nathanielsen (IA).

- I overensstemmelse med internationale standarder

Hun uddyber dog, at arbejdet med evalueringen tyder på, at de grønlandske regler lever op til internationale standarder:

- På tidspunktet for valgets udskrivelse pegede det foreløbige arbejde med evalueringen på, at reglerne er i overensstemmelse med internationale standarder fra OECD,

Ifølge naalakkersuisoq bør der desuden gå en vis årrække, før man laver en evaluering af nye regler, og der vil komme fokus på området i denne valgperiode, lyder det fra Nathanielsen:

- Naalakkersuisut vil i forbindelse med arbejdet med ændring af erhvervsbeskatningsreglerne inkludere fokus på reglerne om transfer pricing. Der vil således ikke blive udarbejdet en særskilt redegørelse, men emnet vil blive behandlet, skriver naalakkersuisoq til Erik Jensen.