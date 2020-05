Må ikke arbejde på grund af manglende børnepasning

Redaktionen Tirsdag, 26. maj 2020 - 17:01

Det har været et problem i de senere år at få børn passet i Savissivik ved Qaanaaq, der har 54 indbyggere. Før i tiden har det været muligt at få børn passet i privat dagpleje, men det blev stoppet, da Avannaata Kommunia besluttede at spare pengene.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det har haft en kedelig konsekvens for de mennesker med børn, der ellers gerne vil arbejde.

En af dem er 23-årige Atugsuk Petersen Suersaq. Hun har tre børn og er gravid. Sidste år var der en medarbejder fra arbejdsmarkedskontoret Majoriaq i Qaanaaq, der var i Savissivik i oktober, og i den forbindelse udfyldte Atugsuk Petersen Suersaq en blanket, hvor hun dokumenterer, at hun midlertidigt ikke kan arbejde.

- Jeg fik at vide, at jeg først kan søge arbejde, når jeg kan få mine børn passet. Det er rigtig træls for mig, for jeg vil ellers virkelig gerne arbejde, siger Atugsuk Petersen Suersaq.

Hun har været hjemme med sine børn i otte måneder nu, og hun håber ellers på, at hun kan få sine børn passet i dagpleje, eller at der kommer en daginstitution i Savissivik.

- Jeg håber, at vi meget snart kan begynde at få vores børn passet her i bygden, for jeg er ikke den eneste, der ikke kan få mine børn passet, siger Atugsuk Petersen Suersaq.

