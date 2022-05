Nu må Grønland selv bestemme over sine tidszoner

Ritzaus Bureau Torsdag, 12. maj 2022 - 09:56

Der er regler for, hvem der fastlægger tidszonerne i et bestemt land.

Og indtil nu har Grønland ikke haft ret til at bestemme over sig selv. Det har de fået onsdag.

Múte Bourup Egede underskrev sammen med transportminister Trine Bramsen (S) onsdag en aftale om overdragelse af ansvaret for ’Tidens bestemmelse’.

Det vækker glæde i det grønlandske erhvervsliv. Her håber man, at det kan bruges til at skabe flere vågne timer med de markeder, Grønland handler med.

- Vi håber, det kan bruges til at bringe os tættere på Europa og Danmark tidszonemæssigt, siger Christian Keldsen, der er direktør i brancheorganisationen Grønlands Erhverv.

Aktuelt er der fire timers forskel mellem Nuuk og København. Det betyder, at de fleste går hjem fra arbejde i Danmark, når det er frokosttid i Grønland.

- Det er et meget lille vindue, siger Christian Keldsen.

Genåbner debat om sommertid

Det er Transportministeriet, der er ressortministerium for tid, herunder hvordan tiden tilrettelægges. Loven på området er fra 1893, men Grønland har ikke været omfattet af den.

- Vi ser frem til at drøfte og beslutte vinter-, sommertid og tidszonefastsættelse i Grønland i vores eget parlament Inatsisartut til efteråret. Så kan vi tilpasse rammerne efter vores egne behov og interesser, udtaler Múte Bourup Egede i en pressemeddelelse.

Der har altså ikke været nogen lovgivning, der tog sig af tidens bestemmelse i Grønland.

- Man kan sige, at det er på tide, at vi fik slået fast, at det er selvstyret, der selv fastsætter deres egen tid. Selvfølgelig skal Grønland selv varetage den opgave, udtaler Trine Bramsen.

Grønland er aktuelt opdelt i fire tidszoner. Ifølge Transportministeriet har det ikke været muligt at finde ud af, hvordan de zoner er blevet til.