Lyset i Selvstyre-tårnet er fortsat tændt

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. marts 2021 - 13:27

Det er fejlagtigt at tro, at de mange medarbejdere i de forskellige departementer i Selvstyre-tårnet sidder og triller tommelfingre, mens politikerne fører valgkamp og vigtige politiske afgørelser er sat på stand by.

Kenneth Høegh, Mette Skarregaard Pedersen og Nikolai S. Christensen, der er departementschefer i henholdsvis udenrigs-, miljø- og finansdepartementet, påpeger, at der er en lang række ”driftsopgaver”, som fortsætter, uanset om politikerne er til stede eller ej.

Kontrolopgaver og vejledning

Miljødepartementets øverste administrative chef Mette Skarregaard Pedersen ridser op, hvilke opgaver der blandt andet holder hendes medarbejdere godt beskæftiget:

Kontrol af drikkevand

Miljøgodkendelser til forurenende virksomheder

Udstedelse af CITES-tilladelser

Vejleder butikker

Sagsbehandler og kontrollerer udkast til VVM-redegørelser

Tilsyn med virksomheder

- Og så skal vi jo fortsat besvare kommunernes, virksomhedernes og borgernes henvendelser, så længe henvendelserne ikke drejer sig om politiske spørgsmål, fortæller Mette Skarregaard.

Verden står ikke stille

I udenrigsdepartementet skærer departementschef Kenneth Høegh det ud i pap på følgende måde:

- Verden står jo ikke stille omkring Grønland, blot fordi der er udskrevet valg.

Kenneth Høegh oplyser, at arbejdet med at holde sig ajour med, hvad der foregår på de forskellige ressortområder kører ufortrødent videre, så man over for en kommende naalakkersuisoq kan give ”en god indføring i arbejdet”.

Og så er der fortsat sager på udenrigsområdet, der kan forberedes på administrativt niveau, selv om udgangspunktet for en sag er, at den først efter et valg og et nyt Naalakkersuisut kan behandles politisk.

Likviditet og gæld

Departementschef Nikolai S. Christensen fra finansdepartemtet peger på, at ”økonomien står jo ikke stille, fordi der er udskrevet valg”.

- Arbejdet med at holde styr på likviditet og gæld og forberede en finanslov for 2021 og sørge for at folk får løn og betaler skat fortsætter uændret, forklarer han og peger blandt andet på, at klagesager på skatteområdet og sager i forhold til planloven i form af arealtildelinger fortsat sagsbehandles.

Nikolai S. Christensen indrømmer, at presset på departementet alt andet lige er taget af, mens politikerne kæmper om vælgernes stemme.

- Det er selvfølgelig helt klart, at medarbejdere, som måske får lidt tid til overs i denne periode, bliver opfordret til at afspadsere eller holde ferie - eller rydde op på arkivet, forklarer Nikolai S. Christensen.