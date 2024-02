Lys i voldens mørke

Niels Ole Qvist Onsdag, 21. februar 2024 - 09:19

Behovet er stort og akut. Der er fire gange flere voldssager i Grønland end i Danmark. 10 gange flere i Grønland end på Færøerne. Alene i perioden fra 20. december til 1. januar i år – altså henover 11 dage – blev der registreret 175 anmeldelser om husspektakler, vold og voldtægter. Vel at mærke i juledagene, hvor familier og bekendte skulle finde sammen i fred og harmoni.

Det skriver avisen AG.

Bagved de rå tal kan der i de værste sager gemme sig barske skæbnehistorier. Ofre, som må kæmpe sig tilbage til tilværelsen efter at have været udsat for seksuelle overgreb, drabsforsøg eller grov vold.

Men hjælpen til ofrene er for dårlig. Det var der bred enighed om i det danske folketing, da politikerne på Christiansborg drøftede etableringen af en offerrådgivning i Grønland efter dansk forbillede. Ordføreren for regeringspartiet Moderaterne, Nanna W. Gotfredsen, gik på talerstolen med denne opbakning til de to grønlandske folketingsmedlemmer:

- Pres på! Der er gået alt for lang tid i forhold til også indføre en offerrådgivning i Grønland. Jeg er derfor fuldstændig stjerne-enig i forslaget fra Aaja Chemnitz, sagde hun.

