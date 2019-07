Lynge: Tandbøjle-sag er under al kritik

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. juli 2019 - 11:00

Demokraterne, der agerer støtteparti for Naalakkersuisut, kalder Sundhedsledelsens beslutning ”under al kritik”, og Steen Lynge har sendt flere spørgsmål til Naalakkersuisut.

- Det er under al kritik, at Sundhedsledelsen prioriterer at lukke muligheden for at børn kan få rettet deres tænder. Dette uagtet, at børn ifølge gældende regler skal prioriteres ved mangel på kapacitet. Denne beslutning skaber ulighed for børn, da det langt fra er alle forældre, der har råd til at betale for tandretning hos privatpraktiserende tandlæger, lyder begrundelsen fra Steen Lynge i de seks paragraf 37 spørgsmål han mandag sendte til Naalakkersuisut.

Bekendtgørelse

- Hvis Naalakkersuisut skal følge bekendtgørelsen om tandpleje i Grønland, så skal Naalakkersuisut enten kræve af Sundhedsledelsen at prioritere anderledes eller finde alternative løsninger. Alternative løsninger kan være i form af samarbejde med privatpraktiserende tandlæger, der har denne løsning at rette tænder, pointerer Steen Lynge og foreslår:

- Det kan enten være, at Naalakkersuisut kræver, at Sundhedsledelsen skal indgå samarbejde med private aktører mht. løsning af tandretning hos børn eller også skal Naalakkersuisut arbejde for at indføre ordninger, således at frigjorte midler skal følge patienten, her barnet, når det skal have rettet tænderne.

Stort beløb

Bøjler kan snildt koste 15.000 kroner som minimum, og kan koste over det dobbelte for nogle patienter, hvis tænderne er meget skæve, har tandlæger vurderet over for Sermitsiaq.AG.

Grunden til, at bøjler ikke længere indgår i det gratis tandplejetilbud er, at tandklinikkerne mangler tandlæger, specialtandlæger og generelt tandsundhedsfaglige, oplyser Sundhedsledelsen.