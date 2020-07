Lynge: Pompeo er åben for Thule-aftale

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 22. juli 2020 - 10:07

- Mike Pompeo virkede meget åben, og det var mit indtryk, at han ville arbejde for en snarlig løsning med hensyn til servicekontrakten til Thule-basen, oplyser Steen Lynge til Sermitsiaq.AG umiddelbart efter mødet, hvor den danske udenrigsminister Jeppe Kofod og den færøske landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, også deltog.

Steen Lynge understreger, at han har ”en stor forhåbning om, at der i nær fremtid vil komme konkrete udspil til en ny service-aftale”.

- Det var mit indtryk, at Pompeo tog vort ønske alvorligt, fastslår Steen Lynge.

Takkede Pompeo

Steen Lynge giver således også udtryk for, at selve mødet med Mike Pompeo gik rigtig godt.

- Jeg fik fortalt Mike Pompeo, at vi var glade for, at USA genåbner deres konsulat. Desuden fortalte vi ham, at vi var taknemmelige for den hjælp vi har fået i forbindelse med nyt Covid-19-testudstyr, oplyser Steen Lynge.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender lægger vægt på og glæder sig over, at Mike Pompeo gengældte ønsket om at styrke samarbejdet de to lande imellem.

- Pompeo slog fast, at Grønland var vigtigt for USA's sikkerhed, og han glædede sig over det tættere samarbejde Grønland og USA imellem via det nye konsulat i Nuuk. Ja, det var et rigtig positivt møde, hvor jeg ser vort ønske om et styrket samarbejde blive gengældt, fastslog Steen Lynge.

Lavspændingsområde

Den sikkerhedspolitiske dagsorden blev også en del af samtalen de fire ministre imellem.

- Fra grønlandsk side betonede vi vigtigheden af, at Arktis fortsat vil være et lavspændingsområde, og hvor man i stedet fokuserer på at udvikle Grønlands økonomi til gavn for befolkningen, siger Steen Lynge.