Lynge: Hvad med en grønlandsk A-kasse?

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. marts 2019 - 06:33

Steen Lynge fra Demokraterne har stillet et beslutningsforslag til Forårssamlingen, der vil pålægge Naalakkersuisut at undersøge, om Grønland skal etablere en arbejdsløshedsforsikring, der kan være til gavn for lønmodtagere, der pludselig bliver arbejdsløs.

Frivillig ordning

- En A-kasse er en frivillig ordning, som den enkelte kan vælge at være medlem i. Fordelen ved at være medlem af en A-kasse er, at man ikke på samme måde overgår til sociale ydelser, hvis man mister sit arbejde. I stedet får man dagpenge fra A-kassen. A-kassen sparer samfundet for en del penge ved, at langt størstedelen af a-kassens virke og ydelser til sine medlemmer er finansieret af medlemmerne selv, skriver Steen Lynge i sin begrundelse for beslutningsforslaget, der skal førstebehandles den 3. april.

Fælles administration

- Løsningen kunne både være en brancheopdelt eller en fælles forsikringsmodel for alle lønmodtagere. Normalt er det brancheopdelt, men da vi er så få kunne en fælles model måske give visse stordriftsfordele. Skal man have en fælles forsikringsmodel, kan man overveje differentierede indbetalinger, dækningsgrader m.v. Skal modellen være brancheopdelt kan man undersøge, om en fællesadministration til en vis grad fortsat vil være fordelagtig, mener Steen Lynge.

Fagforeningerne skal inddrages

Han lægger vægt på, at det er vigtigt, at der er tilslutning hos arbejdstagerne, og at Fagforeningerne skal inddrages med viden og holdninger.

- En aktiv inddragelse af fagforeningerne, helt fra start til slut i undersøgelsen og ikke kun som høringspart, er derfor helt central, understreger Steen Lynge.

Han vurderer, at det vil koste 500.000 at udarbejde en redegørelse, der belyser fordele og ulemper ved at indføre en arbejdsløsforsikrings-ordning.