Lykke: Det har været sjovt og spændende

Lykke Frank Hansen greb chancen, da muligheden for at komme til at spille tophåndbold i Danmark opstod for godt fire måneder siden. Kontakten med Nykøbing Falster Håndbold blev etableret, da den danske håndboldligaklubben var på træningslejr i Grønland.

Frem og tilbage

Lykke Frank Hansen prøvetrænede i et par uger i Nykøbing Falster i august måned. Det var så spændende for begge parter, at Lykke Frank Hansen rejste tilbage til Nuuk for at afvikle sine ting. Var i Nuuk i 11 dage. Sagde sit job op. Lejede sin bolig ud og var så 11. september tilbage i Danmark og klar til at spille håndbold.

Springet er stort

Lykke Frank Hansen lægger i en samtale med Sermitsiaq.AG ikke skjul på, at springet fra en amatørklub i Nuuk og til en professionel topklub i Danmark har været stort.

- Vi træner håndbold fire gange om ugen. Styrketræner ved siden af. Og spiller kampe uge efter uge. Til træningerne skal vi være der 100% hele tiden.

- Skal jeg sammenfatte de fire måneders oplevelser på mit håndboldeventyr i Danmark med få ord, så har det været sjovt, hårdt og spændende. Udfordringerne har naturligvis været store, fortæller Lykke Frank Hansen og fortætter:

- Jeg vil opnå noget med min håndbold.

- Desværre har jeg ikke fået så meget spilletid, som jeg drømte om. Grundet mange skader og hård kamp for at få point skrabet sammen, vælger trænerne forståeligt nok de sikre løsninger. Det er blevet til enkelte indhop og nogle enkelte scoringer. Har lige været med i en uges træningslejr i Club La Santa på Lanzarote. Det er et dejligt sted at være på træningslejr og jeg kunne ønske mig, at landsholdet en gang fik mulighed at træne et sådant sted.

Nykøbing Falster Håndbold og Odense Håndbold plejer hvert år i turneringspausen i forbindelse med verdens- eller europamesterskaberne at tage på et fælles træningsophold i Club La Santa

Arbejder ved siden af

Lykke Frank Hansen har udover håndbolden et 20 timers administrativt job hos færgeselskabet Scandlines. Scandlines er en af Nykøbing Falster Håndbolds store sponsorer.

- Det er nødvendigt, at jeg har en indtægt, hvis jeg skal fortsætte med at være i Danmark.

Når man træner og arbejder, som Lykke Frank Hansen gør, er det klart, at man konstant mangler tid.

- Det hele er planlagt hele tiden. Vi skal træne, vi skal spille kampe, jeg skal arbejde, og med den træningsmængde skal jeg også hvile og naturligvis lave noget fornuftigt mad.

- Jeg savner mit køkken i Nuuk, siger Lykke Frank Hansen pludselig i samtalen og indrømmer også, at hjemveen til Nuuk af og til dukker op.

- Det kniber også med at tid til at passe familie og venner både dem her i Danmark og dem i Grønland.

- Heldigvis er min kærest med, så vi skal nok klare det.

Landsholdet

Lykke Frank Hansen er ikke i tvivl om, at hendes ophold i Danmark gør hende til en bedre håndboldspiller.

- Både styrke- og konditionsmæssigt kan jeg mærke en stor forskel. Konditionsmæssigt haltede jeg meget bagefter i starten. Det går bedre nu, og jeg glæder mig meget til at møde landsholdskammeraterne igen, slutter Lykke Frank Hansen.

Landsholdet skal i februar samles i Nuuk.