Lykke spiller Super Cup for dansk topklub

Knud Fl. Larsen Tirsdag, 27. august 2019 - 15:01

- Det er helt vildt spændende. Jeg har drømt om det i mange år, og nu hvor muligheden er opstået, skal det prøves, fortæller en glad og stolt Lykke Frank Hansen.

31-årige Lykke Frank Hansen gjorde et så godt indtryk i forbindelse med landsholdets to testkampe mod Nykøbing Falster Håndbold i Nuuk for tre uger siden, at de to parter, Lykke Frank Hansen og Nykøbing Falster Håndbold, nu prøver, om der fremadrettet kan blive tale om et samarbejde.

Lykke Frank Hansen er med sin kæreste rejst til Danmark. Har trænet håndbold fire gange sammen med spillerne i Nykøbing Falster Håndbold. Blev spilleberettiget i går. Det har kunnet lade sig gøre, fordi hun ikke har spillet en kamp for GSS siden april. Så det hele er gået rigtig stærkt.

Bliver kastet for løverne

Nykøbing Falster Håndbold spiller i dag klokken 16.30 grønlandsk tid Super Cup i Arena Næstved mod Team Esbjerg.

Pokalmestrene mod danmarksmestrene.

TV2 Sport sender kampen. Lykke Frank Hansen er med på bænken og mulighederne for at komme på banen er absolut til stede. Lykke Frank Hansen bliver inden kampen præsenteret for de mange tilskuere i Arena Næstved og for de mange seere hjemme i stuerne. Præsentationen på hjemmebanen i Nykøbing må vente til den første turneringskamp mod København Håndbold fredag den 30. august.

- Jeg ved, at jeg skal have lært en hel masse. Mine holdkammerater er alle topprofessionelle. Spillere jeg kender fra fjernsynet. Heldigvis begynder jeg så småt at kende dem. Var med i bussen til Aalborg i sidste uge, da NFH vandt en pokalkamp over Aalborg DH.

- Fysisk kan jeg være med. Skudmæssigt kan jeg også. Konditionsmæssigt kommer det desværre til at knibe.

- Jeg håber, at jeg kommer på banen.

Lykke Frank Hansen kommer til at spille med trøje nummer 17, som hun også gør på landsholdet.

- Det er de to første tal i min mors fødselsdato, slutter Lykke Frank Hansen.

Bonus for landsholdet

Lykke Frank Hansens ophold i dansk håndbold kan få stor betydning for landsholdet. Skal landsholdet videre i bestræbelserne for at kvalificere sig til verdensmesterskaberne, kræver det, at flere spillere kommer til at spille på et højere niveau end det, som vi indtil nu har set.

- Vi får nu set, hvordan det spænder af. Vi prøver i to kampe med ligaholdet. Herefter er vi blevet meget klogere. Vi har trænet nogle enkle angrebsåbninger, hvor Lykke kan være med ,og som jeg håber vil lykkes, siger Nykøbing Falster Håndbolds cheftræner Jakob Larsen og fortsætter:

- Selvfølgelig er det et kæmpe spring at komme fra GSS i Nuuk og så træde ind på den store scene i den danske håndboldliga.

- Jeg vil blive glad, hvis det her lykkes. Både for Lykkes skyld, for vores skyld og for Grønlands skyld i bestræbelserne på at komme med til verdensmesterskaberne.

- Og kan jeg være med til at skubbe grønlandsk håndbold i den rigtige retning, vil jeg være glad, slutter Jakob Larsen.