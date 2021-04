Lykke Frank Hansens håndboldliv

Knud Fl. Larsen Tirsdag, 06. april 2021 - 10:36

Lykke Frank Hansens danske håndboldeventyr begyndte i efteråret 2019. Nykøbing Falster Håndbold var på træningslejr i Nuuk, hvor de spillede to træningskampe mod det grønlandske landshold.

Lykke Frank Hansen imponerede. Kontakten blev skabt, og i løbet af ingen tid afviklede Lykke Frank Hansen job og bolig i Nuuk og flyttede til Nykøbing Falster, hvor mange års drøm om at spille håndbold i Danmark skulle realiseres.

Selvfølgelig er det hårdt

- Der er ingen fribilletter på det her niveau. Springet fra GSS til den danske liga har været meget stort, siger Lykke Frank Hansen til Sermitsiaq.AG.

Nykøbing Falster Håndbold - i daglig tale NFH er i slutspilspulje med Viborg HK, Odense Håndbold og Aarhus United.

- Det er meget anderledes at være her, sammenlignet med det, som jeg var vant til i Nuuk. I Grønland er det sådan lidt mere, det går nok. Her er vi 100% på i alle minutterne til træning. Vi træner meget og spiller mange kampe.

Afhængig af, hvornår der spilles kamp, træner holdet som regel mandag og tirsdag i Nykøbing. De resterende to træningspas er i København, hvor mange af spillerne bor. Hertil naturligvis styrketræning. Så der bliver brugt en ufattelig mængde energi, fortæller hpndboldspilleren.

Penge skal der jo også til

For at få det hele til at løbe rundt arbejder Lykke Frank Hansen 20-30 timer om ugen som vikar på institutionen Kofoedsminde i Rødby. Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne, domsanbragte udviklingshæmmede.

- For eksempel kan vi træne i København en formiddag, hvorefter jeg så haster på arbejde for at dække en eftermiddags- aftenvagt.

- Jeg regner med at spille i Nykøbing Falster Håndbold også i næste sæson, og vi arbejder lidt med at blive enige om en beskeden kontrakt.

33-årige Lykke Frank Hansen er helt klar over, at det aldersmæssigt er lidt sent at forsøge at kæmpe sig til spilleminutter i en topklub i Danmark, hvor konkurrencen til såvel kampe som til træning er benhård.

Lykke Frank Hansen træner meget med klubben Knud Fl. Larsen

Lykke Frank Hansen er normalt venstre back. Her spiller den svenske landsholdsspiller Johanna Westberg. Lykke Frank Hansen kan også spille venstre wing. Her spiller NFHs anfører den danske landsholdsspiller Lærke Nolsøe.

Lykke Frank Hansen spillede sin bedste kamp i NFH-trøjen i begyndelsen af marts. I Lærke Nolsøes fravær blev det som venstre wing til fem mål på seks forsøg i sejren over Aarhus United.

Lever på et hårdt skud

Lykke Frank Hansens skud styrke er indiskutabel. Det er et af det hårdeste i Danmark.

- Jeg er stolt over, at Jakob (NFHs cheftræner Jakob Larsen red.) har sagt, at min kondition er blevet ” to hundrede gange ” bedre, end da jeg kom fra Nuuk.

Som det altid har været for grønlandske landsholdsspillere, så banker Lykke Frank Hansens hjerte for landsholdet.

- Da jeg i sin tid besluttede mig for at rejse til Danmark og spille håndbold, var det med i mine overvejelser, at jeg i takt med, at jeg blev bedre og bedre også ville blive meget mere værdifuld for landsholdet.

- Selvfølgelig ville det være rigtig godt for landsholdet, hvis der var nogle flere, der turde rejse til Danmark og prøve sig selv af i en god dansk klub, slutter Lykke Frank Hansen samtalen om et håndboldliv med fart på.

Dramaer i slutspillet

De to første af seks kampe i slutspillet er blevet spillet. Det er blevet til tre point til NFH. Først i et medrivende drama i Nykøbing 33-32 over Viborg HK. Skærtorsdag var det Odense Idrætshal, som lagde gulv til et nyt drama. 27-27 blev det mellem NFH og storsatsende Odense. Lykke Frank Hansen var ganske kort på banen i den første kamp. 142.000 seere fulgte hjemme i stuerne kampen mod Viborg. Rekord for både kvinde- og herreligaen. NFH har ikke tabt i de sidste otte kampe.

NFH spiller tredje kamp i slutspillet i endnu en TV-kamp i dag tirsdag klokken 18. 30 dansk tid på udebane mod Aarhus United.