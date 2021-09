Lykke Frank Hansen rejsende i håndbold

Knud Fl. Larsen Onsdag, 01. september 2021 - 15:25

Sølvmedalje blev det til for landsholdsspilleren ved kvalifikationsturneringen i Chicago ved de nordamerikanske og caribiske mesterskaber om pladsen ved de kommende verdensmesterskaber. Lykke Frank Hansen blev udtaget til All Star-holdet, som turneringens bedste venstre back.

- Det er anden gang, at jeg kommer på All Star-holdet. Jeg ærgrer mig stadigvæk over, at vi tabte så stort i finalen til Puerto Rico og missede muligheden for at komme med til verdensmesterskaberne i Spanien i december. Mentalt var vi slidt op. Finalen var jo kulminationen på nogle hårde dage. Først træningslejr i Danmark, så en lang rejse, inden vi kom i gang med turneringen. Derefter tre kampe på tre dage, inden finalekampen på fjerde dagen, og det blev altså for hårdt, slår Lykke Frank Hansen fast.

Grønland tabte finalen til Puerto Rico med 10 mål 34-24.

Altid videre

Dagen efter at turneringen var slut rejste landsholdet fra Chicago til København via Amsterdam. I alt 7400 kilometer. Lykke Frank Hansen og landsholdet ankom til København fredag formiddag i sidste uge.

Holdkammeraten fra Nykøbing Falster Håndboldklub den svenske landsholdsspiller Johanna Westberg, holdt i lufthavn og ventede på Lykke Frank Hansen. De to kørte til Slagelse. Steg ombord i NFHs bus for at køre til Aalborg og spille pokalkamp mod EH Aalborg.

NFH vandt kampen 36-28. De mange timer i flyvemaskiner, bil og bus kunne man ikke se på Lykke Frank Hansens spil. Fire gode mål og en fin kamp blev det til.

- Selvfølgelig var det rigtig hårdt. Jeg havde sovet i flyveren. Fik også sovet lidt i bussen til Aalborg. Det gik heldigvis, fortæller Lykke Frank Hansen.

Helt ekstraordinært

- Normalt er det ikke noget, som vi gør, siger NFHs cheftræner Jakob Larsen til Sermitsiaq.AG.

- Jeg havde ellers givet Lykke fri. Vi fik desværre en skade, og så måtte jeg ringe til Lykke og spørge, om hun kunne spille.

- Det kunne hun. Og det gik jo godt. Det kræver, at man er stærk både fysisk og psykisk, når man skal spille en kamp på det her niveau efter en så lang rejse.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med, at man er opvokset i Grønland, og har færdes i den grønlandske natur, slutter en smilende Jakob Larsen.

Tilbage og i gang

Tirsdag spillede NFH igen. Modstanderen var Skanderborg Håndbold på udebane i den nye turnerings første kamp. NFH-pigerne balancerede længe på randen af et nederlag men takket være en stærk slutspurt lykkedes det at tage en sejr på 29-31 efter 18-15 til hjemmeholdet ved pausen

For Lykke Frank Hansens vedkommende var det den sjette kamp i løbet af en god uge.

At håndboldspilleren også har nået at arbejde tre vagter á 12 timer på sit arbejde, siden hun kom hjem til Nykøbing Falster fra Aalborg, er en helt anden historie.