Lurepasseri: Vil Randi undsige Niels Thomsen i sag om aktiekøb?

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. maj 2019 - 12:51

Der skulle gå mindre end seks måneder, før der blev skabt usikkerhed om en af Demokraternes mærkesager. Partiet er med sit borgerlige afsæt en naturlig modstander af, at Selvstyret skal øge porteføljen af 100 procent selvstyreejede virksomheder.

Thomsens erklæring

Den 15. november 2018 udtalte Demokraternes formand Niels Thomsen således i utvetydige vendinger til Sermitsiaq.AG:

- Demokraterne fastholder sit krav om, at Selvstyret ikke skal overtage Statens og SAS’ aktiepost i Air Greenland.

I dag lyder der andre toner fra støttepartiet, som sikrer, at koalitionen har en eksistensberettigelse i det politiske liv.

Randi Vestergaard Evaldsen oplyser til Sermitsiaq.AG:

- Vi har en god dialog med koalitionen om et eventuelt køb.

Hun understreger, at det er alt, hvad hun vil oplyse på nuværende tidspunkt.

Dog tilføjer hun:

- Da der er forhandlinger i gang.

Udsalg?

Noget tyder dermed på, at Demokraterne er parat til at sælge ud af sine egne politiske mærkesager, hvis en ”handel” med koalitionen kan gennemføres.

Hvad Demokraterne forsøger at handle på plads og til hvilken pris for at lave en 180 graders kursændring, står hen i det uvisse.

Forløbet understreger imidlertid, at Niels Thomsens utvetydige udmelding tilbage i november flagrer noget i forårsvinden.

Nivi udfrittet

På gårsdagens partilederrunde i Inatsisartut-salen blev Demokraternes Nivi Olsen (der var Demokraternes ordfører, red.) udfrittet om partiets holdning til aktiekøbet, som i disse dage behandles i Finans- og Skatteudvalget.

Partii Naleraq har udlagt Nivi Olsens svar på den måde, at Demokraterne støtter et aktiekøb. Randi Vestergaard Evaldsen fortolker imidlertid Nivi Olsens svar til Hans Enoksen på følgende måde:

- Det, hun sagde, var, at vi skal vælge den rigtige og korrekte løsning for landet og samfundet. Nivi sagde ikke direkte, at vi nu støtter køb af aktier i Air Greenland, forklarer den fungerende formand til Sermitsiaq.AG.

Finansudvalg har tavshedspligt

Behandlingen af aktiekøbet foregår i Finans- og Skatteudvalget, hvor medlemmerne er pålagt tavshedspligt, hvilket formanden for udvalget Hermann Berthelsen har indskærpet over for sine udvalgskollegaer.

Hemmelighedskræmmeriet om den aftale, som Staten og Selvstyret via to advokathuse er nået frem til, irriterer i den grad oppositionspartiet Partii Naleraq, der er bange for, at købet sker, uden at befolkningen er inddraget. Partiet mener samtidig, at prisen for aktierne er alt for høj.

Prisen er 461 millioner kroner

Sermitsiaq.AG har tidligere erfaret, at beløbet for at købe SAS og Staten ud af Air Greenland løber op i 461 millioner kroner, hvilket svarer til, at flyselskabets værdi er vurderet til at være lidt højere end egenkapitalen, der i dag er på 700 millioner kroner.