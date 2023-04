Luksus i den grønlandske natur: Ny camp åbner

Redaktionen Torsdag, 06. april 2023 - 09:51

Turistvirksomheden Nomad Greenland er ved at åbne en ny destination i bygden Saqqaq i Diskobugten til den kommende sommersæson.

Det oplyser virksomhedens direktør Anika Krogh i en pressemeddelelse.

Det nye tilbud er en udvidelse af Nomad Greenlands eksisterende vildmarksoplevelse ”Kiattua” i Nuup Kangerlua, som de har drevet i fire-fem år.

Nomad Greenland tilbyder en personlig oplevelse med maksimalt ti gæster pr. destination og opererer kun i fire måneder fra juni til september. Gæsterne er fordelt i fem luksustelte samt restauranttelt i en såkaldt ”glamping”.

Personlig guide

Nomad Greenlands camps adskiller sig fra andre turistprodukter i Grønland ved at satse målrettet på det internationale velhavende segment.

Vores kunder søger personlige luksusoplevelser i naturen, der både er miljøvenlige og samtidig giver en større kulturforståelse med en positiv afsmittende effekt på det lokalsamfund, de befinder sig i. Alt dette pakket ind i afslappede og venskabelige omgivelser, der tilbyder gæsterne højkvalitets sovefaciliteter, eget toilet, udendørs spabad, gourmetmad, saunagus med mere. Alle grupper har en personlig guide, der tager dem på eksklusive oplevelser i den grønlandske natur, fortalte virksomheden sidste år.

Boks Nomad Greenland Aps. blev etableret i 2017 og åbner en dør ind til Grønlands natur og kultur. I et miljø, der i første omgang kan virke fjendtligt, betragter vi os selv som forvaltere af naturen, når den er mest ren og kraftfuld. Nomad Greenland blev grundlagt af Jon og Anika Krogh, henholdsvis dansk og grønlandsk. Mand og kone-teamet har tilsammen 26 års erfaring med at arbejde i fjerntliggende områder af Grønland. I henhold til CVR ejes selskabet af Jon Krogh, 40 procent, Miiti Geisler 20 procent og Elena Castro i Schweiz 40 procent. Miiti Geisler er kommet med i ejerkredsen den 28. marts i år – indtil da var det Jon Krogh og Elena Castro som ejede virksomheden med hver 50 procent. Virksomheden hed tidligere Arctic Nomad og ændrede i år navn til Nomad Greenland. Elene Castro er tidligere kunde, som efter sin gode oplevelse i campen gerne ville investere og være med til at udvikle virksomheden. Hendes mand Jan Castro er meget aktiv i vores bestyrelse. Kilde: www.nomadgreenland.com og CVR

Samtidig med at de forbereder sig på åbningen af denne nye destination, har virksomheden netop afsluttet en vellykket finansieringsrunde, hvor Nomad Greenland har udvidet sin ejerkreds med den erfarne grønlandske investor, Miiti Geisler, der har omfattende erfaring inden for grønlandsk turisme og detailhandel, oplyser selskabet i pressemeddelelsen.

"Jeg er meget begejstret for denne finansieringsrunde, da den både bringer en meget erfaren partner til Nomad Greenland og fuldender vores finansieringsbehov i forbindelse med vores udvidelse i Saqqaq," siger Anika Krogh.

Har reformeret turismen

Hun fremhæver også Miitis erfaring med at arbejde tæt sammen med lokale samfund for at fremme traditionelt håndværk og nye kunstnere, der passer perfekt til Nomad Greenlands forpligtelse til at samarbejde med lokale samfund for at sikre, at alle kan drage fordel af udviklingen af en bæredygtig turisme.

Miiti Geisler, der er grundlæggeren af Anori Art, har igennem sit arbejde reformeret den grønlandske turisme detailhandel, ved at udbyde et bredt sortiment af lokalt producerede varer fra alle afkroge af landet.

Hun bringer en unik passion for udendørs aktiviteter og grønlandsk kunst og kultur til Nomad Greenland, og hendes omfattende erfaring inden for grønlandsk turisme og detailhandel vil være en værdifuld ressource for virksomheden. Hun vil også tilslutte sig Nomad Greenlands bestyrelse, fortæller Anika Krogh i pressemeddelelsen.

Gennem de seneste fire år har virksomheden været med til at sætte Grønland og Nuuk på verdenskortet gennem artikler i store internationale medier. Disse historier er skabt på baggrund af det utraditionelle koncept; en teltlejr i den vilde og barske grønlandske natur kombineret med høj komfort og en intim og venskabelig stemning.

International omtale

Listen er lang, men her er de historier, der har krævet en særlig indsats:

#1 Adventure Camp i Verden af Tatler. Awarden i Tatler var "Best Adventure Hotel".

1 af de 20 bedste steder at besøge i verden i National Geographic

Artiklen som vandt prisen som året bedste rejseartikel i engelske Financial Times

Samt otte sider i farve i den trykte franske avis Le Figaro

Som det første firma i Grønland er virksomheden endvidere blevet inviteret til at deltage i den prestigefyldte rejsemesse: Pure Live Experience i 2022.

Igennem messen fik virksomheden et talerør til det eksklusive adventure rejsemarked, som sætter luksus og eksklusive oplevelser i højsædet. På Vestnorden Travel Mart i 2022 fortalte virksomheden om sine specielle vildmarkscamps.

Nomad Greenland har brugt tid i Saqqaq til at undersøge bygdens holdninger til ideen, da det var vigtigt for virksomheden at have deres opbakning, da de udgør den faktiske, unikke salgsfremmende faktor for denne destination, fortæller Anika Krogh.

Vigtig positiv modtagelse

Ifølge Miiti, som har været med i Saqqaq, var lokalbefolkningen meget engagerede og ivrige efter at samarbejde.

“Den positive modtagelse fra lokalsamfundet har styrket vores tillid og optimisme for fremtiden, og vi er overbeviste om, at denne destination vil blive en succes," siger Miiti Geisler ifølge pressemeddelelsen.

Da Nomad Greenland fokuserer på at tilbyde specialtilpassede oplevelser inden for luksusturisme, vil deres tilstedeværelse i Saqqaq ikke konkurrere direkte med allerede etablerede turismeoperatører i området.

Det har været vigtigt for Nomad Greenland at få udvidelsen på plads i Diskobugten, inden lufthavnens udvidelse står klar.

Dette betyder, at virksomheden nu udvider sine enestående luksusturismeoplevelser i en helt ny region, fremgår det af pressemeddelelsen.