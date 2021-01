Lukning af flyrute til Island forlænges

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. januar 2021 - 07:30

I en mail til KNR oplyser Air Greenland, at der ligger kommercielle årsager til beslutningen om at stoppe for flyvninger mellem Grønland og Island.

- Af kommercielle årsager som følge af den lave efterspørgsel på rejser på ruten har vi annulleret alle afgange i marts og april. Air Greenland følger nøje situationen og er hele tiden klar tilpasse os både myndighederne samt markedets behov, oplyser flyselskabet i en mail til KNR.

Dermed skal man omkring København for at kunne komme til nabolandet.

Da ruten i sin tid blev lukket via corona-restriktioner fra myndighederne lød begrundelsen, at man alene ønskede indrejsende fra udlandet et sted – Kangerlussuaq.