Lukkede butikker: Hjælpen rækker ikke langt

Merete Lindstrøm Mandag, 06. april 2020 - 12:07

Den 18. marts lukkede Nuuk ned. Skoler, uddannelsessteder, butikker, klinikker og andet. Alt skulle lukke for at undgå smittespredning af coronavirus, efter det andet tilfælde af smitte her i landet blev fundet.

Det har haft store omkostninger for byens forretningsdrivende.

-Vi har købt forårsvarer for halvanden millioner kroner, som bare ligger og samler støv nu. Det er hele vores opsparing fra de sidste par års overskud, siger Morten Nordahl, der blandt andet ejer butik Nønne i Nuuk Center.

Han har en af de butikker, der er hårdest ramt. Det er nemlig ikke alle, der skal holde lukket. Butikkerne udenfor Nuuk Center og de butikker inde i centret som har indgang ud til gaden, kan holde åbent, så længe de overholder Selvstyrets restriktioner om hygiejne og et maksimum for antal kunder i butikken ad gangen.

Hjælpen dækker for lidt

Morten Nordahl har fået del i de hjælpepakker, der er lavet for at hjælpe virksomheder under krisen. Det er både hjælp til afholdelse af faste udgifter, lønkompensation og kompensation for driftstab. Men sidstnævnte er helt disproportionalt, mener butiksejeren.

- Jeg har fået 23.000 kroner for marts måned, hvilket er det maksimale, man kan få. Det står jo slet ikke mål, med den reelle omsætning vi går glip af, når vi holder butikken lukket, siger Morten Nordahl.

En anden butik, der også er lukket helt, er den forhåndsvis nyåbnede i-store i Nuuk Center.

- Regningerne hober sig op, og de 23.000 vi kan få i hjælpepakken for manglende omsætning dækker langt fra det, som vi ville have omsat for, hvis vi havde åbent, siger ejer Rasmus Therkelsen.

Kan få langsigtede konsekvenser

Han forstår godt, man forsøger at inddæmme smittespredningen, men han er synes, det er mærkeligt, at myndighederne prioriterer, som de gør.

- Der er jo masser af mennesker i Pisiffik på en gang. Vi kunne sagtens have åbent og kontrollere, hvor mange kunder der kommer ind i butikken ad gangen, siger han.

Men indtil videre må de to butikker holde lukket, og Morten Nordahl er bange for, at konsekvenserne bliver endnu værre, end det ser ud lige nu.

- De varer, vi har bestilt hjem nu, udgør en værdi, der ikke er salgsbar efter den 1. juli. Så vi risikerer at brænde inde med de varer, siger han.

Hjælpepakkerne omkring tab af omsætning tager ikke højde for, at der er forskel på butikkernes mulighed for at holde gang i salget. Der er ingen særregler for de butikker, der skal holde helt lukket og det betyder, at der ikke er lige konkurrencevilkår, mener Morten Nordahl. Han er bange for, at det også kan få konsekvenser, efter krisen er overstået, hvis folk ændrer i deres købsadfærd.

I forhold til at få dækket de faste udgifter, så er der en forskel på, om ens butik skal holdes lukket. De butikker, der holder lukket, kan få dækket op til 100 procent af deres faste udgifter, hvorimod de butikker, der holder åbent, kun kan få dækket op til 80 procent af de faste udgifter. Læs mere om hjælpepakkerne HER