Lukasjenko: Putin ville udslette Wagner-gruppen og dens leder

Ritzaus Bureau Onsdag, 28. juni 2023 - 06:58

Den russiske præsident, Vladimir Putin, havde angiveligt planer om at udslette Wagner-gruppen og dens leder, Jevgenij Prigozjin, som svar på gruppens oprør i weekenden.

Men den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, overbeviste ham om at lade være.

Det siger Lukasjenko til belarusiske statsmedier. Det rapporter flere internationale medier.

- Jeg kunne forstå, at en brutal beslutning om at udslette oprørerne var blevet taget.

- Jeg foreslog Putin ikke at forhaste sig. Jeg sagde: Lad os tale med Prigozjin og hans hærførere. Til det svarede han: Hør her, det er nytteløst. Han tager ikke telefonen. Han gider ikke tale med nogen, siger Lukasjenko ifølge Reuters.

Ville slå hårdt ned

I sin første tale under oprøret varslede Putin, at han ville slå hårdt ned. Men hverken Prigozjin eller Wagner-soldaterne blev "udslettet".

Lukasjenko fik fat i Prigozjin og forhandlede en aftale på plads. Det stoppede Wagner-gruppens aktion efter cirka 36 timers dramatik i Rusland.

Som del af aftalen er Prigozjin taget til Belarus. Og han slipper tilsyneladende for at blive straffet.

Putin har siden kaldt sagt, at de fleste af Wagners-gruppens soldater er patrioter, og han har tilbudt dem at blive en del af den russiske hær. Alternativt kan de tage hjem til deres kære eller til Belarus, har han sagt.

Wagner er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater.

Bevægede sig mod Moskva

Den begyndte fredag at bevæge sig mod Moskva for at afsætte, hvad de kaldte "Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse".

Gruppen nåede frem til cirka 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale blev indgået, og oprøret blev bremset.

Putin sagde tirsdag, at de russiske styrkers indsats undervejs var med til at stoppe en borgerkrig.

Prigozjin har de sidste mange måneder anklaget forsvarsminister Sjojgu og Ruslands hærchef, Valerij Gerasimov, for at være for langsomme til at sende ammunition til frontlinjen i Bakhmut i Ukraine.

Ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) spekulerede flere observatører i, om Prigozjin havde regnet med Putins støtte i sin konflikt med militærledelsen.