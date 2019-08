Lufthavnsvej i Ilulissat vil koste trecifret millionbeløb

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 15. august 2019 - 13:59

Den kommende nye lufthavn i Ilulissat betyder også, at der bliver behov for at bygge helt ny vej dertil.

Men udgifter til den vej er ikke medregnet i budgettet for lufthavnsprojektet.

Finansudvalget har holdt møde med Avannaata Kommunia, hvor meldingen var, at kommunen ikke har råd til vejenetil lufthavnen. Regningen lyder nemlig på et trecifret millionbeløb. Avannaata Kommunia har budgettet med 6.121.000 kroner til veje, broer, trapper og anlæg, hvilket er langt under den kommende regning på flere 100 millioner kroner.

Med de nye oplysninger, hasteindkaldte Finansudvalget naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur og formanden for Naalakkersuisut til et samråd. Udvalget føler dog ikke, de har fået tilstrækkelige oplysninger efter samrådet.

Inuit Ataqatigiit er utilfreds med, at alle detaljer omkring lufthavnene endnu ikke er på plads.

- Enten skal kommunen eller Selvstyret finde en stort sum penge. Vi vil arbejde for at finde ud af, hvem det er der skal betale for den nye vej i Ilulissat, siger Muté B. Egede (IA).

Regningens eksakte beløb er ikke kendt af offentligheden endnu.

Regningen kastes rundt

Avannaata Kommunia mener at det er Selvstyret, der skal betale, mens Selvstyret kaster regningen tilbage til kommunen.

Både Partii Naleraq og Inuit Ataqatigiit mener, at dette skal sættes på plads, før anlægsarbejdet starter.

- Vi prøver ikke at stoppe lufthavnsaftalen. Vi vil bare vide, hvem det er, der skal betale vejanlæggelsen. Om regningen ligger hos kommunen eller hos Selvstyret. Det er de nye oplysninger, som det handler om, siger Pele Broberg.

Kommune Kujalleq har ligeledes sendt en ansøgning til Selvstyret om bevilling til færdiggørelse af lufthavnsvejen i Qaqortoq.

Møde i går

Avannaata Kommunias borgmester Palle Jerimiassen (S) har holdt møde vedrørende lufthavnsvejen med departementet i går.

Sermitsiaq.AG har henvendt sig til både Palle Jerimiassen og naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S), for at høre om parterne er kommet til enighed vedrørende regningen.

Ingen af parterne har endnu reageret på Sermitsiaq.AG’s henvendelser.