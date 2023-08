Lufthavnsvej hårdt medtaget

Thomas Munk Veirum Onsdag, 23. august 2023 - 15:15

På grund af et kraftigt regnskyl er lufthavnsvejen i Qaanaaq svært medtaget, oplyser vagtchef hos politiet Ole Hald onsdag morgen.

Nu melder Selvstyrets Departement for Boliger og Infrastruktur ud om sagen. Departementet blev sent tirsdag orienteret om skaderne på lufthavnsvejen af Mittarfeqarfiit A/S.

- Vejens tilstand betyder, at der ikke kan transporteres mennesker mellem Qaanaaq by og lufthavnen.

- Ligeledes kan byens beredskab heller ikke komme ud til lufthavnen. Flyvninger kan dog opretholdes med lufthavnens beredskab, skriver departementet i en pressemeddelelse.

Varig løsning er stærkt udfordret

Ifølge departementet er der dialog med Avannaata Kommunia, Mittarfeqarfiit A/S samt Air Greenland A/S på at finde løsninger, så trafikken til/fra Qaanaaq kan opretholdes.

- Der er fundet løsninger for ugens flyvninger, herunder transport af passagerer mellem lufthavnen og byen, skriver departementet.

Der arbejdes også på at få entreprenører til Qaanaaq for at besigtige skaderne og finde en varig løsning:

- Da det allerede snart er efterår, og det er for sent til at levere større materialer til Qaanaaq med skib, er en varig løsning i år stærkt udfordret, lyder det i pressemeddelelsen.