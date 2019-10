Lufthavn: Sprængninger på flere tidspunkter

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. oktober 2019 - 09:58

Først fik vi at vide, at der kun skulle sprænges fjeld to timer om onsdagen og søndagen. Den plan holder langt fra, og en ny plan er netop ved at blive godkendt af Miljødepartementet og vil blive offentliggjort om kort tid.

Munck Gruppens behov for at sprænge fjeld skal udvides, så entreprenøren kan detonere sprængstoffet på langt flere tidspunkter i løbet af de kommende uger. Det fik de fremmødte borgere at vide på det informationsmøde, som Kalaallit Airports holdte onsdag på Hotel Hans Egede.

Fleksibel plan

- Det har været nødvendig at lave en mere fleksibel plan af hensyn til entreprenørens behov og den fortsatte drift af lufthavnen, forklarede viceprojektdirektør Aviaaja Karlshøj Knudsen fra Kalaallit Airports de knap 100 fremmødte borgere, der havde mange bekymrende spørgsmål til projektet.

- Når vi får planen offentliggjort vil der være langt flere tidspunkter, hvor der kan sprænges i løbet af en uge. Men det er imidlertid ikke sikkert, at der bliver sprængt på alle de tidspunkter, vi har angivet, sagde viceprojektdirektøren.

SMS-varsler

Hun oplyste, at der bliver etableret en SMS-service, som alle kan tilmelde sig, så man kan modtage info om en aktuel sprængning, før den foretages, så den enkelte er advaret.

Civilingeniør Per Midjord fra Munck Gruppen mente ikke, at selve sprængningerne vil udgøre et problem for borgerne, når man taler om den støj, der afgives.

Det blev oplyst, at der skal sprænges 5,8 millioner kubikmeter fjeld, som resulterer i en sprængmasse, der fylder 8,7 millioner kubikmeter. Entreprenøren skal bruge disse mængder til fyld og beton. Entreprenøren forventer ikke, at man vil stå med et overskud af sprængte klippestykker, når arbejdet er tilendebragt.