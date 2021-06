Lufthavnsbyggeri genoptages under nye regler

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 07. juni 2021 - 23:20

Lufthavnsbyggeriområdet i Nuuk er blevet afspærret af myndighederne for at undgå smittespredning af coronavirus i Nuuk, efter der er konstateret flere smittede i campen.

Men nu kan lufthavnsbyggeriet genoptages i dag - tirsdag den 8. juni - og medarbejdere underlægges i den forbindelse særlige regler.

To meters afstand, grundig hygiejne og "bobler" er blandt andet redskaber, der skal sætte lufthavnsbyggeriet i Nuuk corona-sikkert i gang igen.

Epidemikommissionen har kundgjort en bekendtgørelse, der skal sikre aktivitet i området, mens der tages forbehold for eventuel smittespredning.

Medarbejdere bosiddende i campen kan ifølge bekendtgørelsen varetage arbejdsopgaver inden for det afspærrede område under forudsætning af, at de arbejder helt selvstændigt og ikke på noget tidspunkt kommer tættere på end to meter på andre medarbejdere, lyder det.

”Boblen” etableres

Samtidig skal medarbejdere, der bor uden for campen, være i karantæne, når de ikke arbejder. Og så etableres der såkaldte bobler i arbejdspladsen, så medarbejdere, der bor uden for campen ikke kommer i kontakt med medarbejdere, bosiddende i campen:

- Medarbejdere bosiddende uden for campen kan varetage arbejdsopgaver inden for det afspærrede område under forudsætning af, at de indgår i en ”boble”, dvs. lever i karantæne når de er uden for karantæneområdet. De skal således bo alene eller sammen med andre, som er en del af ”boblen”, formuleres det i bekendtgørelsen.

Medarbejdere, der bor uden for campen, og dermed uden for det afspærrede område skal frivilligt lade sig teste en gang ugentligt for at opretholde deres arbejde, så længe påbud om afspærring gælder. Afspærringen gælder for nu og frem til den 17. juni, men kan forlænges.

Flere regler for rejsende

Som noget nyt indføres der testkrav for medarbejdere, der skal rejse ud af landet for at undgå, at smitten kommer ud af landet.

- Personer, som har været bosiddende i camp’en eller arbejdet på arbejdspladsen skal testes inden de må rejse ud af landet. Efter de er testet, må de ikke vende tilbage til det afspærrede område før afrejse og skal indtil afrejse opholde sig i karantæne.

Testen for de udrejsende skal ikke være ældre end 48 timer.

Medarbejdere, der ankommer til Nuuk, skal også i karantæne, og arbejdspladsen skal sørge for, at de nyankomnes karantænefacilliteter adskiller sig fra andre medarbejdere.