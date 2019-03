Lufthavnsaftale endelig godkendt i folketinget

Walter Turnowsky Søndag, 24. marts 2019 - 10:40

Folketingets finansudvalg har nu godkendt, at staten køber aktier for samlet set 700 millioner kroner i Kalaallit Airports International. Ligeledes kan staten nu yde et lån på 450 millioner kroner samt garanter for et yderligere lån på 450 millioner kroner.

Det fremgår af det aktstykke, som finansudvalget har tiltrådt, at staten i år vil skyde 268 millioner kroner ind i aktiekapital. Den resterende kapital vil blive skudt ind i de efterfølgende år.

Kalaallit Airports har meddelt finansministeriet, at man regner med at gøre brug af statslånet fra 2022 og frem. Det statsgaranterede lån skal brugs fra 2023.