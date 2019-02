Lufthavns-placering vil ikke blive ændret

Walter Turnowsky Mandag, 25. februar 2019 - 11:34

En sydløsning af lufthavnen i Nuuk er ikke på tegnebrættet - heller ikke med penge fra USA. Det fastslår Naalakkersuisut i et svar på et §37-spørgsmål fra Tillie Martinussen (Sam).

Samarbejdspartiets medlem af Inatsisartut har tidligere argumenteret for, at man skulle benytte den amerikanske interesse i at investere i lufthavne, til at få etableret en sydløsning med en 3.000 meter bane i Nuuk.

Men den mulighed tegner sig ikke lige.

- Naalakkersuisut har ingen indikationer på hvorvidt NATO, USA eller andre vil bidrage til finansieringen af en alternativ lufthavn i Nuuk, skriver naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) i sit svar efter konsultation med naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S).

16. september sidste år meldte den amerikanske viceforsvarsminister John Rood ud, at man vil undersøge muligheden for at investere i Grønlands lufthavnsinfrastruktur.

LÆS OGSÅ: Amerikansk forsvar vil investere i grønlandske lufthavne

En sådan mulig investering kommer til at ske på baggrund af den vedtagne lufthavnspakke, fastslår Karl Frederik Danielsen (S) i sit svar.

- Grønland, Danmark og USA vil inden for rammerne af Permanent Committee drøfte muligheden for amerikanske investeringer i infrastruktur i Grønland. Parterne undersøger de konkrete muligheder for fremtidige fælles indsatser i Grønland til gensidig fordel. I den forbindelse har Naalakkersuisut henvist til Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i IIulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq.

- Naalakkersuisut har på nuværende tidspunkt ikke øvrige drøftelser med USA, NATO eller andre allierede om tanker omkring finansieringer af alternative lufthavne