Lufthavne: Budgivere får godt to uger ekstra

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. april 2019 - 06:23

Kalaallit Airports International har meddelt de prækvalificerede entreprenører, at fristen for indlevering af bud er flyttet fra 15. maj til 31. maj i år.

– Budgiverne har anmodet os om at give dem mere tid, så de kan basere deres tilbud på et så fyldestgørende grundlag som muligt, fortæller administrerende direktør Peter Wistoft i en pressemeddelelse.

– Det har vi valgt at lytte til, for det er lige så vigtigt for os som for budgiverne, at alle tilbud er solide, gennemarbejdede og fuldt dokumenterede – derfor forlænger vi nu selve tilbudsfristen med godt to uger.

Anlægsarbejdet for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat blev sendt i udbud hos de seks prækvalificerede entreprenører umiddelbart efter ejeraftalen med den danske stat blev underskrevet 6. marts.

Udsættelsen gælder alle budgivere, og den vil ikke få indflydelse på tidsplanen for udførelsen eller andre forhold i øvrigt.