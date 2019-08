Lufthavne: Aftale underskrives i dag

Trine Juncher Jørgensen Tirsdag, 13. august 2019 - 08:20

Munck gruppen og Kalaallit Airports underskriver i eftermiddag dansk tid kontrakten om lufthavnsbyggerier. Det bekræfter formand for Kalaallit Airports, Johannus Egholm Hansen til Sermitsiaq.AG.



– Munck-gruppen og ledelsen i Kalaallit Airports underskriver i dag kontrakten om anlæggelse af de to lufthavne i Ilulissat og Nuuk.



Underskriftsceremonien foregår på et - for offentligheden - ukendt sted i København, og pressen har ikke adgang, oplyser Johannus Egholm Hansen.



Aftalen indgås samtidig med at der er stor politisk uro om formandsposten i Siumut. Et flertal i Finans-og Skatteudvalget har forlangt, at underskrivelsen af aftalen med Munck-gruppen blev stoppet. Dertil har seks ud af ti medlemmer af Inatsisartut samt medlem af Naalakkersuisut Hermann Berthelsen erklæret, at de ikke længere har tillid til formand Kim Kielsen, og kræver at han træder tilbage som formand for Naalakkersuisut.



– Vi underskriver aftalen i henhold til selskabsloven, lyder det korte svar fra Johannus Egholm Hansen på spørgsmålet om hvorvidt den politiske uro påvirker underskriftsceremonien.