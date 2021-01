Ludvigsen vil fremme familiers vilkår

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 31. december 2020 - 07:49

Da Asii Chemnitz Narup pludselig trak sig som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq fik Charlotte Ludvigsen overdraget posten efter et kampvalg internt i partiet, hvor Uju Petersen trak det korteste står.

Den 6. april er det imidlertid vælgerne, der skal bestemme, hvem der skal sidde på den mest prestigefyldte borgmesterpost i landet.

Øjenåbner

- Efter at have siddet på posten i næste to år har jeg fået øjnene op for, hvor spændende et job, det er, og hvor store muligheder en borgmester har for at skabe positive forandringer for alle borgere, siger Charlotte Ludvigsen til Sermitsiaq.AG og peger på, at i hendes tid har man besluttet at bygge en ny skole, to nye dagninstitutioner og et hjemløsecenter.

- Og vi har taget beslutninger om en ny sportshal, en ny skilift og en ny ungdomsklub, remser hun op.

Når det gælder selve valgkampen er det en mærkesag for hende, at Sermersooq ”skal være verdens bedste sted at have børn og være familie”.

- Vi skal have gode skoler og daginstitutioner og vi skal have gode fritidstilbud til både børn og voksne, og så skal vi have gode boliger til alle. I vores budgetaftale har vi lagt op til at der skal bygges 1850 offentlige boliger over de næste seks år. Det tal har vi lagt os fast på, fordi det svarer til det antal personer der i dag er på venteliste til en bolig i vores kommune. Jeg vil kæmpe for at alle får adgang til en god bolig, siger hun.

Vækst i erhvervslivet

Det ligger hende også på sinde at sikre en fortsat vækst i erhvervslivet, ”fordi vi har brug for skatteindtægterne”, som hun formulerer det.

- Endelig vil jeg være garant for, at den vækst, vi oplever, kommer alle til gode. Det går godt i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er vigtigt, at alle får del i væksten. Derfor har vi fokus på, at så mange som muligt kommer i job, og at vi giver muligheder til alle borgere i kommunen, forklarer hun.

IA-borgmesteren forsikrer, at borgmesterjobbet ”ikke er en selvisk ambition, men en bestræbelse for et godt fællesskab”.

Om samarbejdet og opbakningen fra Naalakkersuisut siger hun:

- Det er lidt blandet. Der har været gode initiativer på børneområdet og på socialområdet i samarbejdet med Martha Abelsen. Men boligsagen har i det seneste år fyldt meget i vores forhold til Selvstyret, og den er træls. Overordnet set savner jeg, at vi kunne indgå i en dialog om, hvordan vi skaber bedre forhold for vores borgere, fastslår hun.

Savner ambitioner fra Naalakkesuisut

Det er hendes håb, at der er faldet mere ro på Siumut, hvilket resulterer i et mre inddragende samarbejdsklima på tværs af myndigheder og partier.

- Generelt håber jeg, at Naalakkersuisut vil sætte en retning for landet. Overordnet har jeg savnet store ambitioner og visioner fra Selvstyrets side. For eksempel kan jeg ikke forstå, at vi ikke er et forgangslad på klimaområdet, når vi er blandt dem der mærker klimaforandringerne mest, siger Charlotte Ludvigsen, der i de kommende måneder vil ud at møde borgerne på virksomheder, plejehjem, gymnaiser og på gaden.

Kommunalbestyrelsen

Den nuværende kommunalbestyrelse på 19 medlemmer ser således ud:

Inuit Ataqatigit:

Charlotte Ludvigsen

Uju Petersen

Harald Bianco

Charlotte Pike

Inge Olsvig Brandt

Knud Mathiassen

Henrik Rachlev

Lone Rosengreen Pedersen

Storm Ludvigsen

Demokraterne:

Justus Hansen

Nadia Olsen

Siumut:

Peter Davidsen

MalaHøy Kuko

Ane Egede Mathæussen

Thiiooq Knudsen

Rolf Pike

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Jens Kristian Berthelsen

Samarbejdspartiet: