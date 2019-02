Nu er det lov: Overgreb på børn under 12 er voldtægt

Walter Turnowsky Torsdag, 21. februar 2019 - 08:15

Et enigt folketing har netop vedtaget en ændring af kriminalloven for Grønland, som indebærer en skærpelse af lovgivningen for en række seksuelle overgreb.

En af skærpelserne betyder, at seksuelle overgreb på børn under 12 år fremover altid vil blive dømt som voldtægt - uanset omstændighederne. Et sådant overgreb har i sagens natur i forvejen været ulovligt, men nu bliver det altså betragtet som voldtægt.

Også når det gælder besiddelse af børneporno er love skærpet. Hidtil har det udelukkende været ulovligt, hvis man har børneporno liggende på sin egen computer. Fremover vil det også være strafbart, hvis man har søgt på sider med børneporno på internettet.

Slut med ‘konerabat’

Endelig bliver den sidste rest af den såkaldte 'konerabat' afskaffet. Voldtægt ved brug af vold og trusler har også hidtil været dømt som voldtægt indenfor ægteskab. Men situationen, hvor den pågældende ikke er i stand til at modsætte sig for eksempel på grund af fuldskab, bliver nu lige så ulovligt indenfor ægteskab, som det er, når man ikke er gift med den pågældende.