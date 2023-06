Lovgivningen skal strammes: For mange undlader at indrapportere fangsten

Anders Rytoft Tirsdag, 20. juni 2023 - 12:51

Departement for Fiskeri og Fangst kommer med en opsang i forbindelse med dette års fangstbetingelser for rensdyr og moskusokser.

Der bliver nemlig returneret alt for få rensdyrlicenser udfyldt med fangstmelding til kommunernes servicecentre - også selvom det er lovpligtigt.

LÆS OGSÅ: Departement advarer: Du kan miste din jagtlicens

- Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for APN (Departement for Fiskeri og Fangst) og Grønlands Naturinstitut at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregionerne, skriver departementet.

Motoriserede køretøjer

De tilføjer, at der i øjeblikket arbejdes på at lave en stramning af lovgivningen, så der bliver mulighed for at sanktionere dem, der ikke indrapporterer fangstmeldinger.

Det er en melding, som departementet allerede har været ude med tilbage i 2020, men der er øjensynligt ikke sket mere siden da, når advarslen om sanktioner kommer uden en løsning i lovgivningen igen i år.

Det understreges, at det i øvrigt er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning og fangst af henholdsvis rensdyr og moskusokser.

Kravet om, at jagtbevis skal være betalt senest den 1. maj er gældende for både erhvervs- og fritidsfangere. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som gennem de seneste ti år har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhængende periode på minimum to år er gældende.

Du kan læse mere om fangstbetingelserne for 2023 HER.