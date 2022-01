Lovgivning bremser brug af narkometre

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. januar 2022 - 14:02

I Danmark anvender politiet såkaldte narkometre, der kan spore om eksempelvis en bilist er påvirket af euforiserende stoffer.

Men på grund af færdselslovens udformning i Grønland giver det i øjeblikket ikke mening for politiet at bruge narkometre her til lands, da de ikke kan bruges som bevis i retssager.

Derfor mener Grønlands Politi, at det vil være hensigtsmæssigt med en ændring i lovgivningen. Det oplyser politiet i et svar til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Lovgivningen bør i stedet udformes, så der kommer grænseværdier, ligesom vi kender det fra alkohol, på såkaldt bevidsthedsudvidende stoffer, lyder det fra ordensmagten.

- Kriminalisering vil være hensigtsmæssig

I dag er der nemlig ikke fastsat grænseværdier, og det er op til en læge at vurdere, om en person er for påvirket af stoffer til at kunne køre bil.

- Det er (...) Grønlands Politis opfattelse, at lovændringer, som kriminaliserer al kørsel under påvirkning af nærmere fastsatte niveauer af indholdet af bevidsthedsudvidende stoffer i blodet, og som giver adgang til at benytte narkometer mv. til kontrol og som bevis i kriminalsager, vil være hensigtsmæssigt, skriver Grønlands Politi.

Svaret er indhentet af transportminister Benny Engelbrecht (Soc.) til Aaja Chemnitz Larsen, og transportministeren oplyser videre, at narkometre i Danmark benyttes til at finde ud af, om en person er påvirket af stoffer:

Vil gerne drøfte ændringer

- Et positivt resultat fra et narkometer vil således altid skulle følges op med en blodprøve, som herefter kan anvendes som bevismiddel i en eventuel senere straffesag. Blodprøver udtaget i trafikrelaterede sager om kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer undersøges i Danmark for mere end 400 stoffer, heriblandt THC (hash), ved et retsmedicinsk institut, skriver ministeren.

Han skriver videre, at han er indstillet på at drøfte ønsker til ændringer af lovgivningen på færdselsområdet:

- Hvis det grønlandske selvstyre retter henvendelse med et ønske om ændringer af reglerne om kørsel i narkopåvirket tilstand, er jeg naturligvis åben over for nærmere drøftelser.

- Sådanne drøftelser vil i givet fald skulle ske under inddragelse af Justitsministeriet og Rigspolitiet, da ændringer af den omhandlede karakter vil indebære praktiske og økonomiske konsekvenser for Grønlands Politi, skriver Benny Engelbrecht.