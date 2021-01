Lovforslag: Gavmildhed skal præmieres

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 10. januar 2021 - 15:50

Et nyt lovforslag ”skal give borgere en mulighed for at få indflydelse på, hvad en del af deres skattebetalinger skal gå til”, fremgår det af lovforslaget, som blev sendt i høring den 22. december.

- Borgerne får således en mulighed for at give et bidrag til godkendte foreninger, hvor borgeren selv træffer valget, hvorefter borgeren vil modtage et tilskud, finansieret af skatteindtægterne, fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, som Departementet for Finanser står bag.

Formålet

Formålet med den nye ordning er at bringe fokus på forebyggelse og velfærd i det grønlandske samfund.

- Med et tilskud til en godkendt forening kan borgere således vælge at støtte ekstraordinært op om de foreninger, som borgeren synes skaber noget positivt i det grønlandske samfund, hedder i bemærkningerne til lovforslaget.

Konkret handler det om, at privates bidrag til en godkendt forening, som er højere end 1.000 kroner og op til 2.500 kroner efterfølgende kan få et tilskud fra Selvstyret. Tilskuddet vil udgøre 25 procent af det samlede bidrag mellem 1.000 og 2.500 kroner.

Tilskuddets størrelse

Vælger en borger således at forære en forening 2.500 kroner, kan samme borger året efter få et tilskud, der svarer til 625 kroner, og donationen til foreningen vil således – og i sidste ende - koste bidragyderen 1.875 kroner.

- Den foreslåede ændring om et foreningstilskud er en ny tilføjelse til den grønlandske lovgivning, da der ikke tidligere har været mulighed for denne type tilskud, bliver det oplyst af finansdepartementet.

De administrative konsekvenser af den nye ordning er yderst usikre.

- Det skønnes, at de administrative konsekvenser af forslaget vil udgøre x årsværk, svarende til en udgift på xx kr. Forslaget indebærer desuden behov for udbygning af skatteforvaltningens IT-systemer, så de kan administrere indberetninger fra foreninger og håndtere ansøgninger om udbetalinger fra borgerne. Merudgiften skønnes at vil udgøre xxx kr, oplyser finansdepartementet.

Merudgift runder millionen

Selve tilskudsordningen vil imidlertid også koste Landskassen et større beløb.

- Økonomisk skønnes tilskuddet at medføre en merudgift på ca. 1 mio. kr. om året forudsat at 15 % af befolkningen yder bidrag til foreningerne på gennemsnitligt 1.500 kr. om året.

Som forklaring på den nye og administrativt dyre konstruktion hedder det:

- Foreningstilskuddet er uafhængigt af borgerens indkomst og fradrag og tilgodeser dermed borgere i lav- og mellemindkomstgrupperne i højere grad end et skattefradrag.

Planen er, hvis forslaget vedtages, at Skatteforvaltningen hvert år skal udfærdige en liste over godkendte foreninger. Det fremhæves, at religiøse trossamfund og politiske partier ikke hører under begrebet almenvelgørende foreninger.

Lovforslaget skal have virkning fra 2023, fremgår det.