Lovændring hastebehandlet: Inatsisartut kan nu træde sammen digitalt

Thomas Munk Veirum Fredag, 25. november 2022 - 05:34

På den sidste mødedag i efterårssamlingen hastebehandlede Inatsisartut et lovforslag, der gør Inatsisartut i stand til at træffe beslutninger digitalt ved tele- eller videomøder.

Forslaget er blevet til i lyset af coronakrisen, hvor det under krisen viste sig at være en udfordring at samle et beslutningsdygtigt Inatsisartut.

Reglerne siger nemlig, at mindst halvdelen af Inatsisartut skal være samlet og fysisk til stede i salen, før der kan træffes beslutninger.

- Naalakkersuisut har derfor vurderet, at Inatsisartut bør have mulighed for (uden for de ordinære samlinger) at gennemføre møder elektronisk, til behandling af sager, som er uopsættelige, skriver Naalakkersuisut i bemærkningerne om det nu vedtagne forslag.

Kielsen: Skal kun bruges i særlige tilfælde

Lovændringen giver formandskabet for Inatsisartut mulighed for at tage den nye regel i anvendelse. Det er også formandskabet, der skal beslutte, hvordan en eventuel afstemning skal foregå på mødet.

Formand for Inatsisartut, Kim Kielsen (S), var på talerstolen i forbindelse med behandlingen af forslaget. Han understregede, at reglen kun vil blive brugt i nødsituationer:

- Loven skal kun bruges i særlige tilfælde, og man skal være varsom med, hvornår reglerne anvendes, lød det fra Kim Kielsen.

Han sagde videre, at partierne vil blive indkaldt til møde om Inatsisartuts forretningsorden, hvor ændringerne skal drøftes.