Lov opdateres efter 22 år: Skal forhindre illegal indvandring

Thomas Munk Veirum Torsdag, 12. januar 2023 - 19:38

Ikke siden 2001 er Udlændingeloven blevet opdateret for Grønland. Loven hører under dansk ansvarsområde, og i Danmark er loven blevet strammet og tilpasset adskillige gange i perioden, men ingen af ændringerne er blevet sat i kraft i Grønland.

En arbejdsgruppe har arbejdet med, hvilke dele af lovgivningen der er relevant at få sat i kraft for Grønland og Færøerne, og resultatet er nu sendt i offentlig høring af Naalakkersuisut på vegne af den danske regering. Ændringerne omhandler også en række EU-forordninger, der har betydning for Schengensamarbejdet.

Ifølge materialet har ændringerne overordnet til formål at forhindre illegal indvandring samt give myndighederne bedre muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Chemnitz: Det er positivt

Ændringerne skal også sikre 'fortsat effektiv kontrol og overvågning også af de ydre færøske og grønlandske grænser,' står der.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) er blandt de kritikere, der ad flere omgange har kaldt på en opdatering af Udlændingeloven.

LÆS OGSÅ: Politimester kritiserer forældet lovgivning: Folketingsmedlem bakker op

Hun glæder sig over, at der nu sker noget:

- Det er rigtig positivt, at der sker en opdatering af Udlændingeloven af 22 år. Danmark har strammet deres lovgivning et utal af gange, hvor den grønlandske ikke er blevet tilsvarende opdateret.

Minder om integrations-spørgsmålet

Hun minder om, at der også er tilhørende lovgivning, som Grønland bør få på plads på området:

- Vi skal huske på, at vi selv i vores land har ansvaret for en integrationslov om job, bolig og læring om sprog og kultur til til eventuelle flygtninge. I dag har vi ikke nogen flygtninge, men det er stadig vigtigt, at både lovgivning og integrationen er på plads, siger Aaja Chemnitz.

I 2019 modtog Grønland en enkelt flygtning. Det var en mand fra Ukraine, der i de følgende år boede og arbejdede i Nuuk. I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine rejste han retur for at deltage i krigen, hvor han blev dræbt.