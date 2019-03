Lov om hvidvask hastebehandlet i folketinget

Walter Turnowsky Fredag, 01. marts 2019 - 12:41

I Danmark og resten af EU er der strikse regler for, hvordan man kan overføre store beløb landene imellem. Disse regler skal i tilpasset form også gælde i Grønland.

I dag hastebehandlede folketinget et lovforslag, der skal sikre dette.

- Formålet med lovforslaget er at gennemføre forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (2. pengeoverførselsforordning) på Grønland, og derved sikre, at der gælder de samme regler for Grønland, som der gør i Danmark, hedder det i erhvervsminister Rasmus Jarlovs fremlæggelse.

- Gennemførelsen af bestemmelserne indeholdt i pengeoverførselsforordningen vil styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering på Grønland.

Konkret betyder det, at der skal medsendes oplysninger om modtageren, når man overfører store pengebeløb.

Overførsler bliver ulovlige uden ny lov

Udover sigtet med at forhindre hvidvask og terrorfinansiering, så er loven også en forudsætning for, at der fortsat kan overføres penge mellem Grønland og Danmark eller EU. Dette er også baggrunden for en hastebehandling, hvor de normale høringsfrister ikke er oveholdt.

- Det er rigtigt, at vi har haft lidt travlt med at få det på plads. Det har vi fordi det ville være et ret stort problem, hvis vi lige mellem Grønland og Danmark og Færøerne og Danmark og i øvrigt mellem Grønland og Færøerne og resten af EU, sagde Rasmus Jarlov i sine afsluttende bemærkninger.

- Men det ser ud til at vi kan nå at få det på plads, så vi ikke har den store udfordring.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) var med kort varsel rejste fra Nuuk til København, for at deltage i behandlingen af forslaget.

- Vi har fundet det vuígt at deltage i denne debat, så der også er en grønlandsk stemme i debatten.

Aleqa Hammond (NQ) deltog ikke i behandling af punktet.

Et tilsvarende forslag gældende for Fætøerne blev behandlet i samme ombæring.

Et enigt folketing sendte forslagene videre til behandling i Grønlandsudvalget og Færøudvalget.