Louise Grønvold får central rolle på USA-konsulat

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. april 2021 - 14:06

Det amerikanske konsulat i Nuuk er nu oppe på i alt fire ansatte, hvoraf de to er grønlændere. I sidste uge fik Louise Lindhardt Grønvold, der senere på måneden vil afslutte sin kandidateksamen i Statskundskab på Københavns Universitet, besked om ansættelsen.

Louise Lindhardt Grønvold er opvokset i Nuuk og blev student på GUX, hvorefter statskundskabsstudierne og et år med antropologi og en smuttur til Paris har givet hende det nødvendige faglige rygstød til opgaven.

Hun har ved siden af studierne haft et studenterjob for Siumut i Folketinget og går man ned i arkiverne, var hun tilbage i 2013 initiativtager til at oprette en lokalafdeling for IA i København.

Foretræde for Grønlandsudvalget

- Det vigtigste er, at vi får stimuleret den politiske bevidsthed hos grønlændere i Danmark og giver dem en kanal for politisk indflydelse, udtalte initiativtagerne i en pressemeddelelse tilbage i 2013.

Da den amerikanske konsul Sung Choi onsdag havde foretræde for Grønlandsudvalget på Christiansborg var Louise Lindhardt Grønvold ved hans side.

Til sommer stopper Sung Choi, og en af opgaverne for Louise Lindhardt Grønvold er at klæde den nye konsul på om de særlige forhold, der gør sig gældende i grønlandsk politisk og økonomi.

Konsulatet i Nuuk oplyser, at Louise Lindhardt Grønvold ikke har ønske om at kommentere sin ansættelse over for Sermitsiaq.AG.

Læs jobbeskrivelsen, som den amerikanske ambassade har formuleret