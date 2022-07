Lottospiller i USA vinder 9,5 milliarder kroner

Ritzau Søndag, 31. juli 2022 - 15:44

En lottospiller i USA har vundet over 1,3 milliarder dollar i spillet Mega Millions. Det er en af de højeste præmier i Amerika nogensinde.



Omsat til kroner svarer gevinsten til knap 9,5 milliarder kroner.



Lottosedlen er udstedt i delstaten Illinois, men en vinder har endnu ikke meldt sig. Den indeholdt de magiske seks numre, der gav jackpot.



Det er ellers nogle vanskelige odds, som spillerne har stået over for. Chancen for jackpot er en ud af 303 millioner.



- Vi er henrykte over at have været vidne til en af de største jackpotgevinster i Mega Millions historie, siger Pat McDonald, der er direktør for Mega Millions Consortium.



- Vi er opsat på finde ud af, hvem der har vundet, og vi ser frem til snarest at lykønske vinderen.



Præmiepuljen er blevet så stor, fordi det i 29 tidligere udtrækninger ikke er lykkedes at finde en vinder.



Betingelsen for at få udbetalt hele beløbet på cirka 9,5 milliarder kroner er, at det udbetales i årlige rater over de næste 30 år. Hvis hele beløbet skal udbetales på en gang, så falder det til 780,5 millioner dollar (knap 5,7 milliarder kroner) ifølge Mega Millions.



Vindere af store lottogevinster rådes sædvanligvis til at alliere sig med en finansiel rådgiver, og gerne før man melder sig som vinder.



Den hidtil højeste lottogevinst i USA blev fundet i 2016 i landets andet store spilleselskab, Powerball. Den lød dengang på knap 1,59 milliarder dollar (næsten 11,6 milliarder kroner). Gevinsten blev delt mellem tre vindere.



Mega Millions spilles i 45 af USA's 50 stater. Den vindende talrække blev trukket fredag. Den lød: 13-36-45-57-67 og 14.



/ritzau/AFP