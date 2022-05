London Minings endelige exit

Redaktionen Fredag, 06. maj 2022 - 17:00

Selskabet London Mining har ikke levet op til udnyttelsesforpligtelserne og skal derfor tilbagelevere deres licens. Det meddelte råstofdepartementet i december 2021.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge departementschef Jørgen Hammeken-Holm mangler selskabet at rydde op efter sig i projektområdet ved Isua, der ligger cirka 150 kilometer nordøst for Nuuk.



- Det er vi ved at få sat på plads, og har en dialog omkring, siger departementschefen til Sermitsiaq.

London Mining fik i 2013 en 30-årig tilladelse til at etablere en jernmalmmine i Isua ved Nuup Kangerlua. Det lykkedes dog ikke det dengang britiske selskab at skaffe den nødvendige kapital – cirka 13 milliarder kroner - til at etablere minen, og året efter overdrog briterne deres udnyttelsestilladelse til Luckford View Limited, som er et datterselskab af Kinas største importør af jern og kul; General Nice Group Holding. Selskabet har mere end 100 datterselskaber registreret under sig og operationer i over 80 lande og regioner.

