London Mining mangler fortsat at rydde op

Selskabet London Mining levede ikke op til forpligtelserne og skulle derfor tilbagelevere deres udnyttelseslicens til selvstyret i december 2021. Efterfølgende blev de bedt om at rydde op i projektområdet ved Isukasia (Isua) cirka 150 kilometer nordøst for Nuuk. Men det er endnu ikke sket, og den manglende oprydning blokerer for, at andre kan komme ind i området.

– Det er helt rigtigt, at Isukasia-området fortsat er lukket for nye ansøgere, selvom det nu er to år siden området blev frataget London Mining. Det betyder, at heller ikke småskalaoperatører kan komme til området og samle smykkesten. Årsagen til dette er, at London Mining efter fratagelsen af licensen valgte at lægge sag an mod Selvstyret. Denne sag skal først være afklaret, før vi kan genåbne området.

- Vi forventer, at dette sker i 2024. Der er derfor aktuelt ikke aktivitet i området, og der udestår stadigt oprydning fra London Minings side, skriver departementschef i råstoffer, Jørgen Hammeken-Holm til Sermitsiaq.

