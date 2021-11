London Mining får frataget udnyttelsestilladelse

Merete Lindstrøm Mandag, 22. november 2021 - 10:44

London Mining skal tilbagelevere sin udnyttelsestilladelse ved Isukasia i Vestgrønland.

Som led i tilbageleveringen skal rettighedshaver: Indsende alle geologiske data mv. til Råstofmyndigheden

Deponere de resterende 1,5 mio. kr. til sikkerhedsstillelseskontoen

Foretage endelig oprydning i tilladelsesområdet Kilde: Naalakkersuisut

Selskabet har tre gange fået fristforlængelser, men i forbindelse med selskabets fjerde ansøgning har Naalakkersuisut givet afslag.

Det sker blandt andet på baggrund af at selskabet til trods for gentagne rykkere ikke har indbetalt tilstrækkelige midler til sikkerhedsstillelseskontoen.

Afslaget på fristforlængelsen betyder, at at udnyttelsestilladelsens nuværende frister er gældende. Fristerne udløb i 2. halvår 2020, hvilket betyder, at London Mining skal tilbagelevere udnyttelsestilladelsen som var møntet på jernmalm.

Manglende betalinger

Naalakkersuisut meddeler, at afgørelsen om afslag sker på baggrund af projektets hidtidige manglende fremdrift i forhold til udnyttelses- og nedlukningsplanen samt rettighedshavers manglende indbetaling til sikkerhedsstillelseskontoen.

LÆS OGSÅ: Demonstration mod Alcoa og London Mining

Sikkerhedsstillelseskontoen skal sikre, at der er penge til oprydning efter et mineprojekt.

De forskellige tidsfrister, der er på udnyttelsestilladelser, skal sikre projektets fremdrift. Dermed undgås, at et selskab under påskud af et mineprojekt kan blokere området for andre potentielle interessenter uden at foretage reelle råstofaktiviteter.

Naalakkersuisut tildelte London Mining en udnyttelsestilladelse for et område ved Isukasia i Vestgrønland den 23. oktober 2013, og selskabet har ikke andre tilladelsesmæssige interesser i Grønland.